PL学園（大阪）野球部OBの懇親会が11日、大阪市内のホテルで開かれた。

高校野球の甲子園大会で春夏通算7度の優勝を誇る名門で、片岡篤史、宮本慎也の両氏ら88人が出席した。

会の冒頭で桑田真澄OB会長（オイシックスCBO）があいさつ。同校の生徒数は中学34人、高校39人であることを明かし、「我々の願いである野球部復活以前にPL学園の学校存続自体が非常に大きな岐路に立っています。大変残念ですが、この現状をしっかりと受け止めないといけないと思っています」と報告した。

母体であるPL教団では20年12月に死去した3代目教主（おしえおや）の後継者が不在で、同校はPL教信者の家族やゆかりのある生徒しか入学できない状況が続いている。桑田会長は、昨年の懇親会で「生徒を増やす方法がない。（後継者を）そろそろお願いしたいが、見守ることしかできない」と進展しない現状を明かしていた。

同部は17年3月に大阪府高野連を脱退。23年に1年生1人が入部したことで活動を再開したものの厳しい現状は変わらず、「どんなに大変な状況であっても、一つだけ変わらないことがあります。それは我々PL学園OB同士の絆だと思います。野球部で過ごした時代は違っても、PL学園で一緒に戦ってきた仲間、そしてこのOB同士がつながりを続ける限り、PL学園野球部の伝統は必ず生き続けると思います」と言葉に力をこめた。

以下は、桑田会長のあいさつ全文。

「みなさん新年明けましておめでとうございます。お忙しい中、お集まりいただき本当にありがとうございます。PL学園の現状はこれまでもお伝えしていた通り、大変厳しい状況が続いています。

中学生34人、高校生が39人。6学年合わせても73人で、今日の懇親会に参加させていただいた皆さんよりも少ない人数なんですよね。ですから我々の願いである野球部復活以前にPL学園の学校存続自体が非常に大きな岐路に立っています。大変残念ですが、この現状をしっかりと受け止めないといけないと思っています。

どんなに大変な状況であっても、一つだけ変わらないことがあります。それは我々PL学園OB同士の絆だと思います。野球部で過ごした時代は違っても、PL学園で一緒に戦ってきた仲間、そしてこのOB同士が繋がりを続ける限り、PL学園野球部の伝統は必ず生き続けると思います。

懇親会は年に1度ですが、昔話、仕事の話をしたり、時には家族の話をしたり楽しい時間を過ごしていちだきたいと思います。本日はたくさんお集まりいただきまして、本当にありがとうございます」