『パウ・パトロール』スピンオフ『ラブル＆クルー』U-NEXTで独占配信決定 配信中のシリーズ 一覧
動画配信サービスの「U-NEXT」で、世界的人気アニメ『パウ・パトロール』のスピンオフシリーズ『ラブル＆クルー』の独占配信がスタートした。毎週土曜日正午に1話ずつ新エピソードを配信予定。
世界160以上の国と地域で放送され、各地で視聴率一位を記録した大ヒットテレビアニメ『パウ・パトロール』。個性豊かな子犬たちが力を合わせてトラブルを解決する物語が子どもたちの間で人気となり、2013年の北米での放送開始以降、10年以上にわたり世界中で愛され続けている。
今回U-NEXTで独占配信される『ラブル＆クルー』は、同シリーズでも人気の高いキャラクター・ラブルを主人公に据えたスピンオフ。工事が大好きなラブルと、その仲間たち「ラブル＆クルー」が暮らすビルダー・タウンを舞台に、建物や橋、トンネルなどを作りながら街の人々を笑顔にしていくストーリーが描かれる。
また、昨年11月に2エピソード分が劇場公開された『ラブル＆クルー IN シアター』も、今月17日から見放題で楽しめる。今後はU-NEXT限定となる独占配信エピソードの展開も予定されているという。配信スケジュールなどの最新情報は、U-NEXTのサービスサイトや公式Xを通じて随時発信される予定となっている。
U-NEXTでは、『パウ・パトロール』のテレビアニメシリーズに加え、過去の劇場版シリーズ全4作品も見放題で配信中。あわせて視聴することで、『パウ・パトロール』の世界観をより深く楽しめそうだ。
■配信中の「パウ・パトロール」シリーズ一覧
●『ラブル＆クルー』（2023年）独占見放題 土曜正午更新
●『パウ・パトロール』（2013年）見放題、1話無料
人間の男の子と6匹の子犬が大活躍！世界160以上の国と地域で放送された3DCGアニメ。
●『パウ・パトロール カーレース大作戦 GO! GO!』（2019年）見放題
カーレース決勝戦を舞台に、パウ・パトロールが活躍する人気3DCGアニメの劇場版。
●『パウ・パトロール 大空のミッション・パウ ロイヤルストーンをとりもどせ！』（2020年）見放題
パウ・パトロールが最高スピードのミッションを繰り広げる！
●『パウ・パトロール ザ・ムービー』（2021年）見放題
少年と勇敢な子犬たち、パウ・パトロールが大都会で新たな冒険を繰り広げる！
●『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』（2023年）199円
無敵のマイティパワーを手に入れたパウ・パトロールが大活躍する劇場版第2弾。
（C）2026 Spin Master Ltd. RUBBLE & CREW, PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.
