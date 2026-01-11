小原正子、家族でのタイ旅行中に食べた料理を絶賛「毎日食べたいくらいの味」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が、家族でタイ旅行へ出かけた際の様子を報告し、寺院巡りやナイトマーケットで堪能した料理についてつづった。

8日のブログで、小原は「寺院ツアー」と切り出し「ワット・サマーン・ラッタナーラームへ」と報告。この場所は次男・誠八くんが「どうしてもみたかった」という「ピンクガネーシャ」があるといい「お天気もよくて太陽とピンクガネーシャが眩しく輝いていました」と家族ショットとともにつづった。

また「生まれた曜日で、ラッキーカラーが決まっていて」と説明し、自身と長男・誠希千くんはオレンジ、誠八くんはグリーン、そして夫で野球解説者のマック鈴木と娘・こうめちゃんはパープルのねずみに「みんなそれぞれお願いごとをしました」と報告。「子供達 全員嬉しそうに楽しそうにお参りしているのでツアーに参加してよかったです！！！」と満足した様子でつづった。

続けて9日に更新したブログでは、ツアーの後に「JODD FAIRSジョッド・フェアナイトマーケットへ」と立ち寄ったことを明かし「海老焼き！そして、ポークリブ」や「肉付きの豚骨がそびえ立つスープ」などを堪能したことを報告。「これがまたむちゃくちゃ美味しい！」「なにより出汁のきいた辛いスープが最高！」と絶賛しつつ「毎日食べたいくらいの味 旦那さんも絶賛！！！」とコメントした。

最後に「すごく素敵なナイトマーケットでした！」と振り返り、マックから土産に「革のキーホルダー」を買ってもらったことを写真とともに明かし、ブログを締めくくった。