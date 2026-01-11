「レベルが一段違う」「世界にバレる」日本の20歳MFが決めた衝撃ミドル弾に脚光！「センスがずば抜けてる」【U-23アジア杯】
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月10日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ（GS）第２節でUAEと対戦。３−０で快勝して２連勝を飾った。
この一戦で見事なパフォーマンスを見せたのが、大関友翔だった。開始５分、ペナルティーエリア内で浮き球を収めるとPKを獲得。これがンワディケウチェブライアン世雄の先制点に繋がる。
さらに圧巻だったのは、37分のゴールだ。ボックス手前の中央でパスを受けると、迷わず右足を一閃。強烈なミドルシュートを突き刺して追加点を奪ってみせた。
20歳MFの衝撃弾にSNS上では、「パンチ力あるなー」「完璧なゴラッソ」「レベルが一段違う」「センスがずば抜けてる」「世界にバレる」「やべーの決めてる」といった声が上がっている。
大関の活躍もあり、勝利した大岩ジャパンは次戦、日本時間14日に行なわれるGS最終節でカタールと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】うますぎる！ 大関友翔の圧巻ゴラッソ
この一戦で見事なパフォーマンスを見せたのが、大関友翔だった。開始５分、ペナルティーエリア内で浮き球を収めるとPKを獲得。これがンワディケウチェブライアン世雄の先制点に繋がる。
さらに圧巻だったのは、37分のゴールだ。ボックス手前の中央でパスを受けると、迷わず右足を一閃。強烈なミドルシュートを突き刺して追加点を奪ってみせた。
20歳MFの衝撃弾にSNS上では、「パンチ力あるなー」「完璧なゴラッソ」「レベルが一段違う」「センスがずば抜けてる」「世界にバレる」「やべーの決めてる」といった声が上がっている。
大関の活躍もあり、勝利した大岩ジャパンは次戦、日本時間14日に行なわれるGS最終節でカタールと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】うますぎる！ 大関友翔の圧巻ゴラッソ