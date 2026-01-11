【算数クイズ】3、4、7、11、18、29に続く数字は？ 足し算を使って解いてみよう
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！
数字がだんだん大きくなっています。2つの数字の関係性に注目すると、法則が見えてくるはずです。
3, 4, 7, 11, 18, 29, □
ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいます。
3 + 4 = 7
4 + 7 = 11
7 + 11 = 18
11 + 18 = 29
この法則に従うと、次は「18」と「29」を足すことになります。
18 + 29 = 47
よって、正解は「47」となります。この法則は、前の2項を足して次項を作る「フィボナッチ数列」と同じ仕組みの問題でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
