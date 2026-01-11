数字の並びに隠された法則を見つけて、□に入る数字を推理する「穴埋めクイズ」です。暗算でも解けるシンプルな計算問題、制限時間内に正解できるか挑戦してみましょう！

写真拡大

並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！

数字がだんだん大きくなっています。2つの数字の関係性に注目すると、法則が見えてくるはずです。

問題：□に入る数字は？

次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。

3, 4, 7, 11, 18, 29, □

ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。

答えを見る






正解：47

正解は「47」でした。

▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいます。

3 + 4 = 7
4 + 7 = 11
7 + 11 = 18
11 + 18 = 29

この法則に従うと、次は「18」と「29」を足すことになります。

18 + 29 = 47

よって、正解は「47」となります。この法則は、前の2項を足して次項を作る「フィボナッチ数列」と同じ仕組みの問題でした！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)