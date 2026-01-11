「あの子は本物だ」大谷翔平を口説き落としたトラウトの“鶴の一声”　元エ軍GMが告白した伝説交渉の舞台裏

大谷を口説き落とすために、自ら出馬したトラウトがかけた言葉とは？(C)Getty Images

今から約9年前、大谷翔平は、メジャー契約を獲得できるようになる25歳を待たずしてMLB球団への移籍を決断。プロの世界、ましてや米球界において“超異例”と言える二刀流挑戦を志した23歳を巡っては、複数球団が獲得競争を展開。最終的に「投打でのプレー容認と支援」を約束したエンゼルスとの契約が成立した。

失敗のリスクもあった。大谷をエンゼルスへと惹きつけたのは、伝説的な交渉の席にあったという。現地時間1月7日、MLB公式ネット局『MLB Network』の番組にゲスト出演した当時のGMを務めていたビリー・エプラー氏は、「僕らは、何よりも彼をどう起用するかに焦点を当てていた。プレゼンも彼のための内容だった。まるで結婚のような関係を築こうとしていたんだ」と回想。「絶対に獲得したかった」という偉才を口説き落とすために駆使した“戦略”も打ち明けた。

「我々はマイク（・トラウト）に交渉の席に出てくれないかと頼んだんだ。あの時の彼は、プレゼンをする週に結婚式を控えていて、ロサンゼルスにいたんだ。それで『もし可能なら、facetimeで10分でもいいからショウヘイと話してくれないか』と聞いたんだよ。そしたらマイクは『もちろんだ！』と了承してくれた」

そして、球界を代表するスーパースターが発した“鶴の一声”が、大谷翔平の背中を押した。