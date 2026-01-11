【ひらがなクイズ】リフレッシュに最適！ 共通する2文字を当ててみよう
今回は、情景が目に浮かぶような、どこか詩的な響きを持つ言葉が集まりました。言葉の「頭」に来るか「最後」に来るか。風景をイメージしながら、空欄にぴったりの2文字を探し出してください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□きみち
ひと□□
□□だ
さざ□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：なみ正解は「なみ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「なみ」を入れると、次のようになります。
なみきみち（並木道）
ひとなみ（人並み・人波）
なみだ（涙）
さざなみ（細波・漣）
今回は「並（なみ）」や「波（なみ）」、そして心に触れる「涙（なみだ）」など、美しくもどこか切ない響きの言葉でした。「並木道」や「さざなみ」といった自然の風景から、「人並み」のような社会的な言葉まで、幅広いラインアップですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)