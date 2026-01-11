巨人からポスティングシステムでブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が11日、都内の日本記者クラブで会見を行った。巨人の現役選手が同クラブで会見を行うのは、1977年の王貞治以来、49年ぶり2人目となった。

会見場には報道陣約70人が詰めかけ、配信含めカメラ14台が並んだ。スーツ姿で会見場に現れた岡本はメジャー挑戦について「リーグは違いますが、対戦してきた後輩やそういう選手達が米国に行って活躍する中で気持ち強くなりましたし、環境が変わると思うので不安はありますが、その中で活躍したいし、頑張りたいと思っています」と抱負を口にした。

岡本はブ軍と4年総額6000万ドル（決定時約94億2000万円）で契約。背番号は「7」に決まり、今月6日（日本時間7日）にはトロントのロジャーズ・センターで入団会見を行った。会見の第一声は「Hello everyone， my name is Kazuma Okamoto」と英語でスピーチ。「僕の娘に30球団のロゴを見せた時、最初に“これが可愛い”と言って選んだのがブルージェイズでした」と話していた。

ブルージェイズ入団後の愛娘の反応を問われ「多分、それを言ったことも忘れていると思います」と笑顔で話し、会見場に笑いを沸き起こした。「結構前で僕がポスティングの許可をいただいてすぐにロゴを見せて選んだ中の一番、最初に選んだんですけど、そのチームに1カ月後に行くとは思わなかったのでビックリしました」と話し「忘れていると思います」と繰り返し、さらなる笑いを誘った。