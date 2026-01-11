今月23日に召集予定の通常国会の冒頭で衆議院を解散する案が政権内で浮上しています。連立を組む日本維新の会の吉村代表は11日、「戦う準備を整えている」と述べました。

ある政権幹部は、通常国会冒頭での衆議院の解散について、「検討するのは自然な事」と述べました。別の政権幹部は「選択肢の1つだ」としています。

高市総理大臣としては、高い政権支持率を背景に衆議院選挙に勝利し、政権基盤を安定させたい狙いです。

解散した場合の衆院選の日程は2月3日公示、15日投開票か、1月27日公示、2月8日投開票が候補となります。

日本維新の会の吉村代表は11日、解散にむけ準備を急ぐ考えを示しました。

日本維新の会・吉村代表

「総理が解散をすると判断すれば、我々はいつでも戦う準備を整えています。とりわけ連立政権、連立合意については、国民の信を問うてないわけですから、もし総理が判断して解散するということであれば、しっかりと我々も国民の皆さんに訴えていきたい」

一方、立憲民主党など野党は批判しています。

立憲民主党・野田代表

「経済・物価高対策と言いながら、それとは違う政治空白を作る動きがあったということは、何か心配なことがあって解散せざるを得なくなってるんではないのかなと。（解散の）大義がないんですよね」

国民民主党・玉木代表

「物価高騰対策、国民の生活を第一に（来年度予算案の）年度内成立ということについても合意をしたので、年度内成立が難しくなるようなタイミングでの解散ということの報道には正直驚いております」

また、公明党の斉藤代表も「正直びっくりした。経済対策も重要な場面。世界状況も緊迫した状況でなぜ、今解散なのか」と批判しました。