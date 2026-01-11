【鱈子】はなんて読む？食べ物を表す難読漢字！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「鱈子」はなんて読む？ 「鱈子」という漢字を見たことはありますか？ 「魚」へんから想像してみてくださいね。 いったい、「鱈子」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「たらこ」でした！ ひらがなやカタカナのイメージが強いので漢字表記は新鮮ですよね。 鱈子とは、鱈（スケトウダラ）の卵巣で、塩漬けにしたものは紅葉子（もみじこ）ともいいます。 季節問わず食べられていますが、秋から冬に向けた期間が最もおいしいといわれていますよ。 ちなみに、「明太子」は鱈子を塩蔵し、唐辛子などを使った調味液で味つけしたもの。 つまり、唐辛子の有無によって名称が使いわけられているんです。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部