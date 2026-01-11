お祭りをイメージした装飾

三菱自動車は、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（TAS）』において、『デリカミニ』をベースとしたカスタムカーを展示した。

【画像】東京オートサロン2026の三菱ブースは『デリカ祭り』で大賑わい！ベースのデリカミニと合わせてチェック 全61枚

今回の三菱ブースのテーマは『デリカ祭〜遊び心を解き放て〜』とし、特別ラッピングのデリカミニ『デリ丸。フェスタ（DERIMARU FESTA）』を中心に展示。



三菱デリカミニ・デリ丸。フェスタ（参考出品） 山田真人

会場にはお祭りをイメージした装飾が施され、『デリカミニ』のキャラクター『デリ丸。』が来場者を出迎えるなど、遊び心あふれる演出となっている。

展示やトークショーを通じて、デリカ・シリーズならではの『自分のクルマを作りあげる楽しさ』を提言。当日は取材陣も「デリ丸。のお面だ！」など、思わず笑顔で楽しんでいた。

三菱デリカミニ・アルティメットギア

『デリカミニ・アルティメットギア』は、ホワイトとブラックの2トーンカラーのデリカミニに、力強さとタフさを演出する『ラプター塗装』を施したモデル。

『フロントグリルガード』、『ルーフラック』、『リアラダー』の採用や、20mmリフトアップのサスペンションにより、悪路を駆け抜けていく冒険心を表現したカスタムカーだ。



三菱デリカミニ・アルティメットギア（参考出品） 山田真人

三菱デリカミニ・アクティブキャンパー

『デリカミニ・アクティブキャンパー』は、『ポップアップルーフ』や『フロントスキッドバー』、『マッドフラップ』を採用し、仲間とアウトドアに出かけたくなるカスタムが施された1台。

また、25mmのリフトアップにより悪路走破性も向上、アウトドアを本気で楽しめる仕様となっている。



三菱デリカミニ・アクティブキャンパー（参考出品） 山田真人

三菱デリカミニ × “ダリ” ウィズ・ダムド

『デリカミニ × “ダリ” ウィズ・ダムド（“DALI” with DAMD）』は、カスタムパーツメーカー『ダムド』の新ブランド『ダリ』のアクセサリーパーツにより仕上げられたカスタムカー。

グリルおよびヘッドライトは往年の『三菱パジェロ』をオマージュしたデザインで、三菱らしさとレトロさを併せ持つ、個性的なモデルに仕上がっている。



三菱デリカミニ × “ダリ” ウィズ・ダムド（参考出品） 山田真人

三菱デリカミニ・ワイルドアドベンチャースタイル

『デリカミニ・ワイルドアドベンチャースタイル』は、三菱純正アクセサリーでショーアップされたモデル。

『デリカミニ専用ルーフラック』や『マッドフラップ』で『デリカD:5ワイルドアドベンチャースタイル』ともリンクしたコーディネートとなっている。また、一部パーツはオートサロン出展用の特別塗装仕様となっている。



三菱デリカミニ・ワイルドアドベンチャースタイル（参考出品） 三菱自動車