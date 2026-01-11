【三菱デリカミニ】巨大『デリ丸。』がお出迎え！キャンパー、パジェロ風などカスタムカーがズラリ #TAS2026
お祭りをイメージした装飾
三菱自動車は、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（TAS）』において、『デリカミニ』をベースとしたカスタムカーを展示した。
【画像】東京オートサロン2026の三菱ブースは『デリカ祭り』で大賑わい！ベースのデリカミニと合わせてチェック 全61枚
今回の三菱ブースのテーマは『デリカ祭〜遊び心を解き放て〜』とし、特別ラッピングのデリカミニ『デリ丸。フェスタ（DERIMARU FESTA）』を中心に展示。
三菱デリカミニ・デリ丸。フェスタ（参考出品） 山田真人
会場にはお祭りをイメージした装飾が施され、『デリカミニ』のキャラクター『デリ丸。』が来場者を出迎えるなど、遊び心あふれる演出となっている。
展示やトークショーを通じて、デリカ・シリーズならではの『自分のクルマを作りあげる楽しさ』を提言。当日は取材陣も「デリ丸。のお面だ！」など、思わず笑顔で楽しんでいた。
三菱デリカミニ・アルティメットギア
『デリカミニ・アルティメットギア』は、ホワイトとブラックの2トーンカラーのデリカミニに、力強さとタフさを演出する『ラプター塗装』を施したモデル。
『フロントグリルガード』、『ルーフラック』、『リアラダー』の採用や、20mmリフトアップのサスペンションにより、悪路を駆け抜けていく冒険心を表現したカスタムカーだ。
三菱デリカミニ・アルティメットギア（参考出品） 山田真人
三菱デリカミニ・アクティブキャンパー
『デリカミニ・アクティブキャンパー』は、『ポップアップルーフ』や『フロントスキッドバー』、『マッドフラップ』を採用し、仲間とアウトドアに出かけたくなるカスタムが施された1台。
また、25mmのリフトアップにより悪路走破性も向上、アウトドアを本気で楽しめる仕様となっている。
三菱デリカミニ・アクティブキャンパー（参考出品） 山田真人
三菱デリカミニ × “ダリ” ウィズ・ダムド
『デリカミニ × “ダリ” ウィズ・ダムド（“DALI” with DAMD）』は、カスタムパーツメーカー『ダムド』の新ブランド『ダリ』のアクセサリーパーツにより仕上げられたカスタムカー。
グリルおよびヘッドライトは往年の『三菱パジェロ』をオマージュしたデザインで、三菱らしさとレトロさを併せ持つ、個性的なモデルに仕上がっている。
三菱デリカミニ × “ダリ” ウィズ・ダムド（参考出品） 山田真人
三菱デリカミニ・ワイルドアドベンチャースタイル
『デリカミニ・ワイルドアドベンチャースタイル』は、三菱純正アクセサリーでショーアップされたモデル。
『デリカミニ専用ルーフラック』や『マッドフラップ』で『デリカD:5ワイルドアドベンチャースタイル』ともリンクしたコーディネートとなっている。また、一部パーツはオートサロン出展用の特別塗装仕様となっている。
三菱デリカミニ・ワイルドアドベンチャースタイル（参考出品） 三菱自動車