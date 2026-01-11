お笑い芸人のあばれる君が自身のインスタグラムを更新。

「食品衛生責任者」の資格を取得したことを明かしました。



【写真を見る】【 あばれる君 】 旅行中に「食品衛生責任者資格取得!!」 ＳＮＳで報告 スキマ時間に「約6時間30分ほどの通信講習をコツコツと」 昨年・世界遺産検定の最上位「マイスター」に合格



あばれる君は「スキマ時間に全部で約6時間30分ほどの通信講習をコツコツと受講しまして、旅行中に食品衛生責任者資格取得!!」「よっしゃ」と、投稿。



続けて「これで2026みんなに色んな場面であばれるラーメンそしてあばハンバーガーもっと届けられるぜ!!」と、綴りました。







そして「オーストラリア動物園の偉大なクロコダイルハンターに挨拶もできました」と、オーストラリアを訪れた際の写真を添えています。



この投稿にファンからは「合格おめでとうございます スキルアップする姿かっこいいです いつかラーメン食べたい」・「あばハンバーガー楽しみにしております」などの反響が寄せられています。







あばれる君は、２０２５年の８月に、世界遺産検定の最上位「マイスター」に合格したことをインスタグラムで報告していました。





【 あばれる君 プロフィール 】



出身地：福島県

生年月日：1986年9月25日

身長：179cm

■特技・趣味：キャンプ、フリースタイル（即興ラップ）、山岳部、テレビゲーム



■資格：中学・高校教員免許（社会）・世界遺産検定1級







【担当：芸能情報ステーション】