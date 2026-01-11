韓国ドラマ「美女と純情男」第30話〜第34話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「美女と純情男」（主演：チ・ヒョヌ、イム・スヒャン 全65話）を放送中！
「テレ東プラス」では、1月12日（月・祝）〜1月16日（金）放送、第30話〜第34話のあらすじを紹介する。
【1月12日（月・祝）放送 第30話】
ベッドに入ったピルスンがクローゼットから物音がするのに気付き開けてみると、そこには眠っているマリがいた。行き過ぎたマリの行動に手を挙げてしまうスヨンに対し、どんな手を使ってでもピルスンと結婚すると言い張るマリ。そんなマリにスヨンは、ある大きな告白をする。
一方、ジヨンのことが好きだと宣言し、家族を驚かせるピルスン。そんな状況に焦りを感じたソニョンにジヨンは、息子を受け入れないでくれと訴えかけられ…。
【1月13日（火）放送 第31話】
ピルスンとジヨンはソニョンたちの前で交際宣言をするが、受け入れてもらえないジヨンは離れを追い出されそうになる。
そんな中、ジンダンが婚約者との食事をすっぽかしてジヨンに会いに行ったと知ったエギョは、ジヨンがジンダンに迫っていると勘違いする。その後、彼女がジヨンの家に行き、お金を投げつけ大騒動になる。
ジヨンが複数の男を誘惑していると知ったソニョンたちは、ジヨンの印象がさらに悪化する。
【1月14日（水）放送 第32話】
マリはピルスンが兄だと知り、妹のように接してほしいと彼に頼む。そして、ピルスンにもお金持ちになってほしいと願うマリは、ジンテクに内緒でお金を分けてあげられる方法をスヨンに相談する。
それを聞いたスヨンは、ピルスンを自分の会社にヘッドハンティングする。ピルスンは悩むが、自分で成功したいという気持ちから挑戦しようと決心し、家族もそんなピルスンを応援することにするが…。
【1月15日（木）放送 第33話】
スヨンの会社設立パーティーで殴り合いになるピルスンとジンダン。帰宅すると、ジンダンはデスクに叱責され、ジンテクにはあきれられてしまう。
2人のケンカを見ていたマリはジヨンが原因であると考え、ジヨンの家に押しかける。そして、マリが今後2人とは会わないようにジヨンを説得している場面に遭遇したピルスンは、マリの誤解を解くことに。
そんな中、「バラの家」のオーディションが開かれ、ジヨンが演技を披露すると、一同は感嘆し…。
【1月16日（金）放送 第34話】
第二のドラを育成する目的で契約したドドに逃げられたミジャは、ジンダンから新たに5000万ウォンを借り入れようと頼みに行くが追い払われる。
やけくそになったミジャが昼間から酒に溺れていると、メガネを外したジヨンとすれ違う。ドラとそっくりなジヨンに疑念が浮かんだミジャは、彼女のシャツをまくり上げ、ドラと同じ箇所にホクロがあることを確認する。
その後、DNA鑑定でジヨンがドラだと知ったミジャは、ドシクと共に彼女の元へ向かい…。
出演者
コ・ピルスン／コ・デチュン：チ・ヒョヌ
パク・ドラ／キム・ジヨン：イム・スヒャン
ペク・ミジャ：チャ・ファヨン
コン・ジンダン：コ・ユン
脚本・演出
【脚本】
キム・サギョン「紳士とお嬢さん」「たった一人の私の味方」
【演出】
ホン・ソック「たった一人の私の味方」
