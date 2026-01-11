菅楓華が振り袖姿を披露 はたちの集いに出席「20年間支えてくれた両親に感謝を」
10日、女子プロゴルファーの菅楓華が、宮崎県の母校・日章学園中学校で行われた『はたちの集い』に出席した。
【写真】女子プロの振り袖姿、集めました
自身のインスタグラムでは振り袖姿の写真を投稿。「青が大好きなので青メインの着物にしてみました。20年間支えてくれた両親に感謝の気持ちでいっぱいです」と思いをつづった。さらに「これからいろいろなことに挑戦し、進化できるよう頑張ります」と今後への意気込みも明かしている。菅は2023年のプロテストで一発合格。2025年の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」でツアー初優勝を飾った。同年はトップ10入り16回でメルセデス・ランキング4位に入るなど、将来を嘱望される存在となっている。
