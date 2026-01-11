2児の母・石川梨華、手作りのサムゲタンなど“1人お昼ごはん”の食卓を披露「美味しそう」「ちゃんと栄養バランスを考えていて、さすが」
モーニング娘。の元メンバーでタレントの石川梨華（40）が8日、自身のインスタグラムを更新。手作りのサムゲタン＆昼食メニューを披露した。
【写真】「さすがです」石川梨華が披露した手作りサムゲタンなどの“1人昼ごはん”
石川は「お昼ご飯何食べたんだろう？」と問いかけつつ、「今朝作ったサムゲタン」「白米」「納豆」「たたききゅうり」「ブロッコリー」「キムチ」「数の子明太」「ジャスミンティー」とメニューを紹介し、食卓の写真を投稿。「久しぶりに1人でゆっくり食べれた」とつづり、「この『1人お昼ご飯タイム』って私の中では結構大切で大好きな時間でリフレッシュできるんだ」と、ひとり時間の重要性を強調し、「しっかりパワーチャージできた」と満足げな様子を見せた。
コメント欄には「美味しそう」「1人ごはんも、ちゃんと栄養バランスを考えていて、さすがです」「偉いですね」「箸置きが納豆なの可愛すぎます」などの声が寄せられている。
石川は2005年にモーニング娘。を卒業。17年3月にプロ野球選手（当時）の野上亮磨氏（38）との結婚を発表し、18年に第1子男児、20年に第2子男児を出産している。
