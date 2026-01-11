タレントの上沼恵美子（70）が11日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。同い年のスーパースターとの対面に歓喜する場面があった。

この日は歌手の郷ひろみ、女優の大地真央とトークを展開。冒頭、上沼は「あたしね、お年玉やと思うてるんですよ、きょう、郷さんと大地さんにお会いできるのが」と切り出した。

郷と上沼は70歳、大地は2月に70歳を迎える同い年で、「信じられますか、古希って70歳ですよ」としみじみ。大地は郷とは仲が良いことで知られているが、上沼とは「初めてこんなにゆっくりと」と続け、郷も「僕もそうですよ」と声を弾ませた。

上沼は「今回この番組の企画で郷さんが言ってくださって。私、“絶対うそだ！”ってマネジャーに言うてたんですよ」と郷が上沼、大地との鼎談を希望したと明かした。

上沼は「この2人（郷と大地）は仲がよろしいやん。なんで私なんですか」と尋ね、郷は「70歳ですから」「なかなかお会いできない方と僕はお会いしたかったんです」と打ち明けた。

上沼は3日前にも2人と会ったが「それは（他にも）たくさんいらっしゃって。ああ大地さんだ、郷さんだっていう感じで拝見していたんですが、きょうはこの至近距離でじっくり。うれしい！」とおどけてみせた。

さらに「まあいろんな方にお目にかかりましたが、生で会うたらもうひとつっていう方が結構いるんですよ」と笑わせ、2人については「この間お会いした時にほんまに奇麗やなあと思って。大地さん、本当に30センチぐらいの所で見させてもらった」と回顧。

「お化粧薄くて、奇麗ですよね」と絶賛すると、大地は「いえいえいえ」と謙そん。上沼は続けて「私なんか凄い塗ってるんですよ。この時間に東京着こうと思ったら4時に起きているんです」、前日には「パック2回しております。それはお二人のせいです」などとぶっちゃけて笑わせた。

大地は「でも本当に奇麗です。つやつやされてます」と称賛し、上沼は「誰に言われるより値打ちありますね。大地真央さんに奇麗ですって言わしめる女ですよ」と喜んだ。