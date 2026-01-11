くりぃむしちゅー上田晋也（55）が10日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。人前でご飯を食べることが苦手なことを明かした。

上田はイタリア・ベネチアに訪れ、イカ墨のパスタを食べていた。「撮影に限らず人前で食べるのが苦手なんだよ。恥ずかしいんだよ。だから20代のころ女の子とデートするじゃない。なるべく食べているところをその女の子に見せたくないから、コンビニおにぎり2個とか買ってそれ食べて行ってたもん」と告白した。

上田は「何にも食べないと女の子も食べられないじゃん。ちょっとは食べるんだけど満腹になるほど食べる姿を見せたくないから」と語った。

番組では「友人に聞いてみました」とテロップが入り、俳優えなりかずき（40）がVTR出演した。上田は「誰だあいつ。なんか出てきたぞ」と親交深いえなりをイジり、今田耕司は「友だちなん？」と驚いた。上田は「はい。仲良いっすね」と答えた。

えなりは上田の食事について「（人前で）食べないですね。人間の生理的な行動をカメラの前で見せるのは恥ずかしいっていう。俺もあんまり見ないですね」と答えた。

えなりと上田は同局系スペシャルドラマ「天才バカボン〜家族の絆」で共演。それ以降親交を深めたという。