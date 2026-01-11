巨人からポスティングシステムでブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が11日、都内の日本記者クラブで会見を行った。巨人の現役選手が同クラブで会見を行うのは、1977年に756号本塁打を放った王貞治以来、49年ぶり2人目となった。

今オフはヤクルト・村上宗隆内野手（25）もポスティングシステムでホワイトソックスへの移籍が決定。仲が良い村上とメジャー挑戦について話したことはあるか、と問われると「いずれそこでプレーしたい、というのは話したり聞いたりしてました」とコメント。「そういう部分で同じリーグで頑張ってきたと思いますし、凄く尊敬する選手の一人なので、次は海外で頑張りたいなと思っています」とそろっての活躍を誓った。

また、再び日本に戻ってプレーする可能性については、まず「後悔したくなかったので（メジャー挑戦を）相談させていただきましたし、その中で今回（ポスティングシステムでの移籍を）許可していただいたので本当にうれしかったし、感謝の気持ちでいっぱいです」と巨人への思いを口にした上で、「今の時点では分からない。行くからには向こうで頑張りたいなと思ってます」と答えた。

岡本はブ軍と4年総額6000万ドル（決定時約94億2000万円）で契約。背番号は「7」に決まり、今月6日（日本時間7日）にはトロントのロジャーズ・センターで入団会見を行った。会見の第一声は「Hello everyone， my name is Kazuma Okamoto」と英語でスピーチ。「僕の娘に30球団のロゴを見せた時、最初に“これが可愛い”と言って選んだのがブルージェイズでした」。ユニホームについても「世界一似合っているんじゃないかな」と笑顔で話すなど、ウイットに富んだ受け答えで地元メディアの心をつかんでいた。