5人組アイドルグループ「.BPM」が1月8日、結成5年のキャリアで最大規模となるZepp Shinjukuのステージに立った。ライブタイトルは「The .BPM WONDER」。やりたいことをすべて出し切った約120分。後半で披露されたオレンジ色の新衣装が客席を鮮やかに染め上げ、新宿・歌舞伎町の地下に、この日だけの“初日の出”が確かに昇った。（「推し面」取材班）

終盤、会場のギアが一段階上がった。メドレーを駆け抜けた直後の「Black Rose」。疾走感あふれるビートに乗せ、5人の視線がきりっと前を射抜く。

♪清く正しく 凛と咲き誇れ。――

歌い納めた瞬間、ドッ党（ファンの呼称）が次を求めてうねった。畳みかけるように投下された「ばくれつけん」。白と赤が交互に点滅する紅白の照明の下、心地よいビートに合わせてフロアが左右に揺れる。そこでようやく、ステージに広がった“オレンジのラメ衣装”が意味を帯びて見えた。

クラウドファンディングでドッ党の支援を受け、晴れ舞台に向けて仕立てられた新衣装。メンバーは新年にかけて「初日の出カラー」と喜び、その言葉通り、歌舞伎町の地下に新年を告げるめでたい光が放たれた。

このステージは単なる“記念”ではなく、グループの背中を未来へ押し出す「成功」の証明だった。

時計の針をオープニングに戻す。開演は午後6時。平日の夕方とあって、スーツ姿のまま駆けつけた観客の姿も見えた。ステージ上で森山小百合が「みんなに魔法をかけちゃおう。The .BPM WONDERへようこそ」と宣言し、特別な仕掛けを次々と披露していく。

キッズを含むダンサーチームとの共演、ピアノ・ギター・バイオリン編成のバックバンドによるアコースティックセッション、メンバー自身によるダンスコーナー、そして2度の衣装チェンジ。節目の日に、やれることを全部やる。言葉だけではない準備が、ステージ全体から伝わってきた。

魔法の世界に足を踏み入れながら、“いつも通り”の距離感も忘れない。会場が歌舞伎町にあることにちなみ、ランドマークのゴジラを生かしたコール＆レスポンスが始まる。日南千穂が「ゴジラ！」と呼びかけ、観客が「ガオー！」で応じる。無茶ぶりに近い遊び心を、客席は一瞬で受け止めた。大きな会場を一つにするのは派手な演出だけではない。照れも笑いも含めた“人間味”が、ここでは一番の接着剤になっていた。

憧れの舞台を噛みしめる、印象的な場面もあった。会場を見渡したあと、5人が口をそろえる。

「おっきいねー」「うれしいね」

そこから数秒の沈黙。約2時間のステージで、唯一静寂を誘ったこの反応こそ、「Zepp Shinjukuに私たちは立っている」という実感を生々しく表現していた。

中盤は、.BPMの多彩さがそのまま説得力になった。最初の衣装チェンジは、3rdシングル「メリットデメリット」で着用した紫衣装。現体制では初披露となり、源有紀子は「結構魔女っぽくてワンダーって感じがする」と笑った。七瀬汐里は恒例の“緊張度”トークで会場をほぐす。「さすがに緊張する」と言いながら、指で小さな幅を作って「今日はもうこんくらい。今までで一番ちっちゃい」と落とした瞬間、巨大な会場が近所のライブハウスみたいに温かくなる。この空気を作れるのも、.BPMの“魔法”の一つだ。

10曲目「恋ニフツカヨイ」では、ピンク色のカクテル光線に照らされながら、サビで「ヘーイ！」「ホー！」の歓声がそろう。クライマックスで響いた♪涙の数だけ 絶好調〜――が、この日を象徴していた。泣いた数だけ前へ進んできたからこそ、歌が奥行きを帯びて胸を打つ。

そして後半、会場の色は決定的に変わる。オレンジの新衣装で突入したダンスコーナーだ。ここで中心に立ったのは森山小百合。3歳からヒップホップダンスを習い、かつてプロのダンサーを志した本格派が、ジャズ、ロック、ハウスと学んできた要素をすべて盛り込んだ振り付けを考案し、5人で舞った。ダンスは過去の夢の残り香ではない。.BPMの大きな武器として光っていた。

終盤、「Black Rose」で空気を鋭く締め、「ばくれつけん」で会場を揺らし切る。そこからアンコールへ。クラウドファンディングへの感謝を伝えたあと、メンバー一人ひとりが5周年の思いを言葉にする。

日南は時折声を詰まらせながら「Zeppに人がたくさん来てくれるように、毎回応援しに来てくれたり……みんなとのここまでの道のりが本当に宝物でした」と伝えた。森山は「Zeppは私の夢の一つでした。本番を迎えるまで人がいっぱい入るか不安だったけど、ステージに出てきた瞬間からたくさんの愛を感じた」と打ち明け、「みんなの笑顔が見たいからアイドルをやっている。これからも笑顔にできるアイドルでいたい」と、メンバーカラーのピンクのペンライトが広がる客席を見渡して誓った。七瀬は「Zeppでワンマンが夢だった。でも今日、新しい夢ができました」と言い、「もっと大きなステージに立ちたい」と未来へ視線を向けた。

源は目を潤ませながら、原動力になった言葉を明かす。平日仕事のファンに「休めてる？」と尋ねたとき、「このライブで会えるから、お仕事頑張れるんだよ」と返ってきたという。「少しでも応援してくれる人がいるなら、私はここに立ち続けたい」。今にもこぼれそうな涙をこらえ、感謝を言い切った。

そしてリーダー高任芹奈が、最後に“答え”を出した。

「半年前、今のドットにZeppはちょっと早いんじゃないかなって、正直不安もあった。成功するかなって思っていた。でも私は、この.BPMのステージを“最高のステージ、最高のエンターテインメント”って自信を持って言える。楽しんでやるしかないって気持ちで立ってみたら、あっという間にアンコールを迎えてしまった。みんなの応援の言葉があるから5周年を迎えられたし、みんなのおかげでこのZeppのステージを成功させることができました」

「成功」と言い切る強さ。それこそ5人を支えてきた全ての人々が欲していた言葉だったに違いない。高任が最後に口にした“魔法の二文字”は、5年間の積み重ねと、これからの野望を同時に点火する合図にもなった。

ステージはライブ初披露のタイトル曲「The .BPM WONDER」で大団円。歌舞伎町の地下に昇った“初日の出”は、まぶしいだけの光じゃない。不安を抱えたまま、それでも前へ前へ泥臭く進んだ人間の光に見えた。

5周年はピリオド（終点）ではない。ドッ党が託したあのオレンジは、これからのドットの道を照らす始まりの色だった。

【セットリスト】

■2026年1月8日（木） Zepp Shinjuku 開演18時

.BPM 5th Anniversary Special Live「The .BPM WONDER」

M1：WONDER GIRL

M2：プラグマティック253

【MC】

M3：Bungee Jump

M4：White Chocolate

M5：アネモネと蒼い鳥

M6：バリア

M7：いる...!?

M8：メロンソーダランデブー〜Jealousy〜ロマンティックに溺れたいの（アコースティック）

M9：メリットデメリット

M10：恋ニフツカヨイ

M11：ワタシ、ナンテ、イイ女

【MC】

M12：Boom Boom Bee

M13：メドレー（SPiDER!!〜カミナリサマー〜Popcorn!!〜泥棒猫）

M14：Black Rose

M15：ばくれつけん

【アンコール】

M16：Dancin’ Chicken

【MC】

M17：P-KAN!!

M18：The .BPM WONDER