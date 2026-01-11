5人組アイドルグループ「.BPM」が1月8日、結成5周年の節目としてZepp Shinjukuのステージに立った。キャリア最大規模となったワンマンライブ「The .BPM WONDER」。約120分を走り切った終演直後、リーダーの高任芹奈が取材に応じ、この日のステージ構成に込めた思いを振り返った。（「推し面」取材班）

ダンサーとの共演、アコースティックセッション、メンバーによるダンスコーナー、複数回の衣装チェンジ、そしてラストには新曲「The .BPM WONDER」の初披露と特効演出。いずれも、この日に向けてメンバー自身が意見を出し合い、形にしてきたものだ。

「構成にはすごくこだわりました。まず、今日のために用意した『The .BPM WONDER』のリミックスバージョン。それからダンサーさんと一緒にステージを作る演出や、アコースティックなど、私たちがやりたかったこととこだわりを全部詰め込みました。最後に新曲を披露して、特効がバーッとなったところも、ずっとやりたかったことだったので、叶えられて本当にうれしかったです」

象徴的だったのが、後半に登場したオレンジ色の新衣装だ。クラウドファンディングで制作されたラメ衣装について、高任は「最初はオレンジ色と聞いて、『どんな衣装になるんだろう』って感じでした」と笑う。だが、実際に袖を通すと印象は一変したという。「着てみたらすごくかっこよくて、きらびやかで。私たちの新しい一面を引き出してくれる衣装だなって感じました」。それはまさに、“新しい.BPM”を視覚的に示す存在だった。

すべてを出し切ったステージ上のパフォーマンスと演出。そして、自分たちでも知らなかった表情を引き出した新衣装。背伸びを承知で挑んだからこそ辿り着いた光景が、そこにはあった。