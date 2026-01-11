5人組アイドルグループ「.BPM」が1月8日、結成5年のキャリアで最大規模となるZepp Shinjukuでのワンマンライブを開催した。約120分、やりたいことをすべて出し切った終演直後、5人を独占直撃。額に汗が浮かぶほどの熱を体が帯び、その表情は驚くほど晴れやかだった。全員のコメントを全文は以下の通り。（「推し面」取材班）

▼高任芹奈「正直なところ、まだ本当にZeppに立っていたという感覚が自分の中に落とし込めていないくらい、信じられない気持ちでいます。でも、こうしてライブを成功させることができたのは、今日という日に向けて準備をしてきたこの半年間、皆さんが支えてくださったからこそだと感じています。皆さんあっての私たちです。ステージからお客さんの笑顔をたくさん見ることができて、本当に楽しかったです」

▼源有紀子「本当に楽しかったです。時間を延長して、もう1周したいくらい楽しいワンマンライブで、ファンのみんなの声援もズドンと胸に届きました。本当に、皆さんがZeppに来てくれてありがとうという気持ちでいっぱいです」

▼七瀬汐里「本番を迎えるまでは、グループ史上最大規模の会場ということで、どのくらい人が埋まっているのか本当にドキドキしていました。でも、いざ始まってみたら前から後ろまでギュウギュウでお客さんがあふれていて、本当に幸せな時間でした。今日をきっかけに、これからもっともっと頑張っていこうと、新たな気持ちが芽生えました」

▼日南千穂「Zeppからの景色は何度も夢に見て想像していました。実際の本物の景色は、想像の500倍くらい最高でしたこれからもまたこういう最高の景色を見られるように、もっと頑張っていきたいなと思いました」

▼森山小百合「本当に夢のような景色で、サイリウムいっぱいで最初から涙いっぱいでございました。かっこいい顔をするつもりが、特効のあまりの迫力にビビってしまったことだけが少し後悔ポイントです。ウワァッて顔をしちゃいました（笑）」