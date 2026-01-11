【ラ・リーガ】ヘタフェ 1−2 ソシエダ（日本時間1月10日／コリセウム・アルフォンソ・ペレス）

【映像】超技巧ドリブル＆股抜きで密集突破

ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、キレキレのドリブルを披露。スペースがない状態で見せた股抜きにファンたちが大興奮している。

ソシエダは日本時間1月10日に行われたラ・リーガ第19節でヘタフェと対戦。ペッレグリーノ・マタラッツォ新監督の2戦目で、久保は右ウイングとして先発出場した。

前半こそ、対峙するDFディエゴ・リコのマークに苦しめられていた久保だったが、後半は一気にギアを上げて右サイドから何度もチャンスを創出。1点リードで迎えた68分には、右サイドからのスローインの流れからボールを奪った久保が、圧巻のテクニックを見せる。

味方のパスがずれてMFマウロ・アランバリにボールを奪われたが、久保がすぐに後ろからプレスをかけてボールを強奪。左足でボールを弾きながら体を入れ替えると、そこにリコが距離を詰めていた。久保は、そのままリコの股にボールを通して、この密集を一気に突破。そこにアランバリとMFルイス・ミジャ・マンサナレスが蓋をしたことで、決定機とはならなかったが、久保のテクニックにスタジアムからも歓声が上がった。

解説の森田泰史氏は「細かな部分ですが、ああいうのは得意ですよね」と絶賛。またSNSのファンたちも「久保やりたい放題だな」「別格」「美しい股抜き」「タケやべーな」「最近の久保さんはマジでドリブルのキレが戻ってきたな。」「久保うますぎなんよw」「久保あそこから行けるのかｗ」「完全に久保の時間帯」「この時間帯で久保が一気にギア上げたな」といった反応を見せている。

攻勢を続けたソシエダだったが追加点を奪えないでいると、試合終盤に痛恨の同点ゴールを許す。しかし90+6分に久保が蹴った右コーナーキックからDFホン・アランブルの勝ち越しゴールが決まり、劇的勝利を挙げた。チームは6試合ぶりの白星で、新指揮官のもとでの初勝利。久保もこのアシストで、今季は2ゴール3アシストとしている。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）