シンガー・ソングライターふみのが11日、自身のインスタグラムを更新。デビューへの意気込みをつづった。

ふみのは「2026.1.11」とコメント。さらに手書きで「みんな!こんにちは!ふみのです。たくさんの応援ありがとうございます!これからきっと、色々な経験をするだろうし、色々な感情と出会えると思う。それを、歌にして、みんなと共有できることを本当にうれしく思います」とファンへ感謝を伝えた。

続けて「でも!まずは"favorite song"だね!!とってもとっても最高で大好きな人からもらった、特別でお気に入りの曲。私の背中は押してもらったから、これからはわたしがみんなを。では!このへんで!バイバイ ふみの」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「ふみののこと、ずっと待ってました」「デビューおめでとう ほんと素敵な声でもう感無量です」「更に素敵な歌声で帰って来てくれて、本当にありがとう」とコメントが寄せられている。

ふみのは、HANAを輩出したオーディション番組「No No Girls」ファイナリストの1人。11日にちゃんみな作詞、作曲の「favorite song」でデビュー。同日生放送の日本テレビ系の情報番組「シューイチ」（土曜午前5時55分、日曜午前7時30分）で歌声を披露した。