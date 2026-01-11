■これまでのあらすじ

嫁を召使い扱いする義実家に愛想を尽かし、実家に戻った妻。その後の暮らしは実母の介護に仕事・育児と慌ただしくも充実した日々で、もっと早く夫から離れればよかったと思うほど。しかし、相変わらず身勝手な夫が「嫁の労働力を失う俺に慰謝料払え」と言い出して…。



夫がわけのわからないことを言い出しました。私が浮気していると決めつけ、慰謝料とそれを調べた探偵費用まで払えと…。

証拠も何もないのに、なんで私が払わないといけないのか…。どこまで勝手なんだか、もう呆れて物も言えませんね。離婚に納得できないなら調停でもなんでもすればいい。息子は私ひとりでちゃんと育てます。ところが、テレビ電話で話に割って入ってきた義母がこれまた勝手なことを言い出したのです。「聡太はうちの跡取りになります」って、勝手に決めないでよ！義母は「シングルマザーに育てられるよりよっぽど裕福な生活が送れるはず」と喚いていましたが、急にドサッと倒れる音が聞こえて…。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:エイデザイン 高木、プロット:日野光里(フィクション・スタジオ)