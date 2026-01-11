フィギュアスケート男子五輪２連覇で、プロスケーターの羽生結弦さん（３１）が１１日、単独公演の再始動を発表した。２６年４月に地元宮城で「Ｙｕｚｕｒｕ Ｈａｎｙｕ“ＲＥＡＬＩＶＥ”ａｎ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ｐｒｏｊｅｃｔ」を開催することが決定。公演日時は４月１１日、１２日の２日間で、会場はセキスイハイムスーパーアリーナ。演出はＭＩＫＩＫＯが担当する。

羽生さんのコメント全文は次の通り。

「これまで生み出して、一緒に過ごしてきたプログラムたちは、きっと皆さんの中で様々な思い出と共に、息づいているのだと思います。この時代では、生でなくても、何度も見返すことができて、いろんな方に届いて。そうやって私のプログラムたちが、生きている存在になっているんだなって、嬉しく思っています。

だからこそ、二度と同じにはならない、この世界の一秒一秒を、今ここに生きているんだって感じてもらえるように。唯一無二の、一人一人の感性に、二度と同じ瞬間などないプログラムたちが、届くように。

その日、その場所で、その時にしかできないプログラムを届けられるよう、いまの私の身体を通して、魂込めて、全体力を込めて、滑らせていただきます。

また、皆さんの新しい呼吸と、思い出や想いと、プログラムたちが一緒に生きてくれるように。

羽生結弦」

◇羽生さんのプロ転向からの歩み

２２年７月１９日 プロ転向を発表

同年１１月〜 初の単独公演「プロローグ」を横浜、八戸で開催

２３年２月２６日 スケーター史上初の東京ドーム単独公演「Ｙｕｚｕｒｕ Ｈａｎｙｕ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ２０２３ ＧＩＦＴ ａｔ Ｔｏｋｙｏ Ｄｏｍｅ」を開催

同年１１月〜 単独公演第３弾「Ｙｕｚｕｒｕ Ｈａｎｙｕ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ２ｎｄ “ＲＥ＿ＰＲＡＹ”ＴＯＵＲ」を埼玉、佐賀、横浜で開催

２４年４月 「“ＲＥ＿ＰＲＡＹ”ＴＯＵＲ」追加公演 宮城公演を開催

２４年１２月〜 単独公演第４弾「Ｙｕｚｕｒｕ Ｈａｎｙｕ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ３ｒｄ −Ｅｃｈｏｅｓ ｏｆ Ｌｉｆｅ−」を埼玉、広島、千葉で開催