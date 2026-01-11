WEST.が、初のデジタルシングル「愛執」を1月19日に配信リリース。また、ジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。

本楽曲は、藤井流星が主演を務めるドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）の主題歌。愛憎渦巻くラブサスペンスの世界観とリンクした、目の前にいる“あなた”への強く一途な愛を歌った“ストロングラブソング”となっている。

イントロで漂う妖しげな雰囲気から、ラップを織り交ぜた疾走感溢れるスタイリッシュなサウンドに乗せ、盲目なまでの強い愛情をWEST.の7人が情緒的に歌い上げる。なお、WEST.公式SNSではティザー映像も公開された。

また、対象の音楽配信サービスで本楽曲を事前予約し、期間内に応募すると全員にメンバービジュアルのオリジナル画像をプレゼント。さらに、配信開始後にダウンロード（購入）し、期間内に応募した全員にもデザイン別のオリジナル画像が配布される。

（文＝リアルサウンド編集部）