「容赦ない」「もうサッカーじゃないだろ」マンCが衝撃の“10−１爆勝”でSNS騒然！前日加入の新戦力もなんと１G１A「スコアを二度目にした」「ゲームでも起きない」
現地１月10日に開催されたFAカップの３回戦で、マンチェスター・シティは３部のエクセターとホームで対戦。なんと10−１の爆勝を飾った。
開始12分に先制ゴールを奪ったシティは、怒涛のゴールラッシュを披露。２つのオウンゴールもあり、前半までに４ゴールを奪うと、後半の攻撃の手を緩めず、６点を叩き込んだ。
前日にボーンマスから加入したばかりのアントワーヌ・セメニョもさっそく先発し、１ゴール・１アシストをマークしている。
３部とはいえ、この衝撃のスコアにSNS上では、世界のサッカーファンから次のような声が上がった。
「理不尽すぎる」
「過去最高にクレイジーだ」
「ハーランドが１点も取っていないのが凄い」
「信じられない」
「スコアを二度目にした」
「ゲームでも起きない」
「もうサッカーじゃないだろ」
「容赦ない」
「１月10日に10−１か」
改めてシティの破壊力を痛恨させられる一戦となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マンC怒涛の10ゴール
