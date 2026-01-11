「日本はアジア最強。厳しい試合になると分かっていた」大岩Jに完敗…UAE指揮官の弁「早々に計画が狂った」【U-23アジア杯】
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月10日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ第２節で、UAEと対戦。３−０で下し、２連勝を果たした。５−０で大勝した３日前のシリア戦と合わせ、８得点０失点と絶好調だ。
初戦でカタールを２−０で撃破したUAE相手に、開始５分でンワディケウチェブライアン世雄のPKで先制すると、37分に大関友翔のミドルシュートでリードを２点に。盤石な試合運びを見せるなか、83分にCKから古谷柊介のヘッドでダメ押し点を叩き込んだ。
日本が再び完勝した一方で、連勝を逃したUAEは力の差を見せつけられる結果となった。アジアサッカー連盟の公式サイトによれば、同国を2024年２月から率いるマルセロ・ブロリ監督は、大岩ジャパンに多大なリスペクトを込め、次のように語った。
「今日の試合が厳しいものになると分かっていたよ。日本はアジア最強チームの１つだからね。序盤はコンパクトに守りを固め、試合の流れをコントロールする計画だったが、開始早々にPKを献上したことで計画が狂い、それが精神面に影響した」
47歳のウルグアイ人指揮官はまた、「全選手が最大限の力を尽くしたことに満足している。それは我々にとって非常に価値のあるものだ。チームと選手全員の努力が見られて嬉しい」と伝えた。結果は伴わなかったが、戦いぶりは称賛に値すると考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
