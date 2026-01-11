フジテレビ政治部長で解説委員の松山俊行氏が11日、同局「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。日本維新の会の所属議員が、国民健康保険料の支払いを逃れるため一般社団法人理事に就いていたと指摘された「国保逃れ問題」について言及した。

維新は7日、兵庫県議ら4人が“国保逃れ”に関与していたとする党調査の中間報告を公表。党の調査に一般社団法人「栄響連盟」に関与があると回答した4人は議員報酬より著しく低額な役員報酬を基準とした社会保険料しか支払っておらず、報告書は「国保逃れの脱法的行為と捉えられ、国民の納得感は得られない」と結論付けた。

このほか栄響連盟と類似した法人への関与があると答えたのは4人。同連盟などから社会保険料削減を目的に加入を勧誘されたことがあると19人が回答した。党としての組織的な関与を示す事実はなかったとした。

地方組織「東京維新の会」で昨年7月、元区議がLINE（ライン）グループを通じ「議員を続けながら社会保険に加入し、支払いを2万4000円程度に下げることが可能」などとの提案をしていたことも判明。東京維新で経緯や内容を調査中という。中司宏幹事長は記者会見で「社会保険改革を進めようとする中、自分たちだけが保険料を下げようとしていた。おわび申し上げたい」と述べた。

また、吉村洋文代表は8日夜に自身のXで「本件について、国民の皆様にお詫び申し上げます」と謝罪し、「現在、最終の事実調査、確認中です。々、党としての最終の方針、発表をさせて頂きます」としている。

松山氏は「先の参院選でも、まさに維新が社会保険料改革、これを柱でやっていくって主張していた政党ですからね。それはやっぱり一段高いモラルが求められるというのは当然だと思います」と厳しい口調で述べた。