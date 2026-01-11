中山秀征、妻・白城あやかが息子3人との家族5ショットを公開「イケメンたち」「子供さんも、大きくなってきましたね」
元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレント・中山秀征（58）、息子3人と写った家族ショットを公開した。
【写真】「イケメンたちに囲まれてパラダイスですね」中山秀征＆妻・白城あやか＆息子3人の家族5ショット
投稿では「冬休みで帰国していたタァーちゃんがまた学校に戻りました こんな信号機みたいな格好で笑」とコメントし、空港で撮影された仲むつまじい家族5ショットや出国する「タァーちゃん」こと四男のカラフルなファッションを披露している。
四男を除く息子2人を“顔出し”で写しており、大きくなった息子たちの姿に「子供さんも、大きくなってきましたね」「ターちゃんなんと楽しいファッション」「イケメンたちに囲まれてパラダイスですね」などの反響が集まっていた。
白城は、1997年3月に宝塚歌劇団を退団。翌年6月に中山と結婚した。2人の間には、4人の息子が誕生している。
