「印象派画家と過ごす夜」のイメージ（Ｃ）Ｅｘｃｕｒｉｏ - ＧＥＤＥＯＮ Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｓ - Ｍｕｓéｅ ｄ’Ｏｒｓａｙ

ハマに今冬、最新のデジタル技術で１９世紀の名画の世界へ没入できる施設が続々と開業している。

横浜駅みなみ東口直結の商業施設「アソビル」（横浜市西区）内のエンターテインメント施設「イマーシブジャーニー」は、「印象派画家と過ごす夜」と題した日本初公開の映像作品を公開。現実世界と仮想現実を融合するＸＲ（クロスリアリティー）技術で、１８７４年の仏パリを再現。モネやルノワールが登場する。

舞台は、約３０名の画家が１６５作余りを発表した「第１回印象派展」。巨匠とともに当時のパリを歩きながら展示作品を巡る物語だ。例えば、「印象派」という芸術運動の由来となった作品「印象・日の出」を、モネがル・アーヴルのホテルの一室で制作する様子を垣間見れる。

この映像作品はもともと、２０２４年にパリのオルセー美術館で世界で初めて公開された。日本へ導入を決めた映画制作会社「シネマリープ」（東京都）によると、パリの客層と同様、横浜でも美術好きな４０〜６０代の女性に好評で、リピーターも増えているという。大橋哲也社長は「先端技術こそ、芸術と相性がいい」と話す。

横浜港・山下ふ頭（同市中区）の倉庫に登場したのは、トヨタグループが手がける「ザ・ムービアム ヨコハマ」。オーストリアの画家クリムトとシーレの作品や世界観を７５台のプロジェクターで表現する。

床や壁面に投影され、平面だった絵画の世界が空間全体に広がり、芸術作品に溶け込むような感覚を楽しめる。会期は今年３月末まで。