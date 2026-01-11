「すごく幸せ」上坂樹里、主演朝ドラ現場で実感した変化と喜び 20歳迎え最初のお酒は?「最終的に…」
●朝ドラ『風、薫る』撮影に励む日々「毎日すごく刺激的です」
2026年度前期の連続テレビ小説『風、薫る』(NHK)でW主演に抜擢されるなど、注目を集めている俳優の上坂樹里。昨年7月に20歳を迎えた上坂は、朝ドラ主演が決まった2025年を「環境が大きく変わった、夢のような1年」だったと振り返る。上坂に撮影中の朝ドラへの思いや20代の目標など話を聞いた。
上坂樹里 撮影:奥西淳二
『Seventeen』専属モデルを務めつつ、俳優としても数々の作品に出演するなど注目を集める上坂。明治時代に看護の世界に飛び込んだ2人のトレインドナース(正規に訓練された看護師)をモチーフに描くバディドラマ『風、薫る』では、オーディションで2410人の中から見上愛とのダブル主演に選ばれ、主人公のひとりである大家直美(おおや・なおみ)役を演じる。
『風、薫る』にクランクインして約3カ月。撮影の感想を尋ねると「毎日すごく刺激的です」と笑顔をみせる。
「まだクランクインしてから3カ月ですが、お芝居をすることの楽しさや、大変さを感じることができて、とてもやりがいを感じています。考えることがとても多いので難しさを感じることもありますが、そういう時間もすごく幸せだなと思っています」
朝ドラ初出演で主演を務める上坂。撮影に入ってからは、生活面で変化を実感したという。
「今は朝ドラの撮影が生活の中心になっているので、撮影以外の時間もずっと頭の片隅には朝ドラがあって、生活が変わったな、と感じています。改めて自分が『風、薫る』の主人公の1人に選んでいただけたんだという実感にも繋がっていますし、すごく温かい現場の空気感に包まれながら日々撮影に臨めているこの日常が、すごく幸せです」
朝ドラは、小さな頃から家で「日常の一部」として見ていたこともあり、俳優業を始めてからの一番の夢だったと語る上坂。現場でも、喜びを感じる瞬間があると語る。
「メイクさんと朝の支度をしている時、スタジオの前室のテレビで事務所の先輩の高石あかりさん(高ははしごだか)がヒロインの『ばけばけ』を見ているんですが、そこでメイクさんと『次は樹里ちゃんが流れるって考えたらすごいよね』と話していて。そんな時は一気に実感が湧いてきますし、喜びも感じます。長いシーンや大切なシーンを撮り終えた後も、一つひとつ乗り越えられていることに喜びを感じます」
演じる大家直美は、信じられるのは自分の力と運で、目的のためには多少のうそやズルをもいとわないという人物。上坂は、そんな大家を演じることにやりがいを感じているという。
「シーンによって試行錯誤する日々です。大家直美という子はすごく人間味にあふれていて、生きるのに貪欲な、とても強い女性です。シーンや人によって顔が変わったり、キャラクターが変わったりする人なので、難しさも感じています。しかし演じるうえでの楽しさがあり、すごくやりがいを感じられる役だなと思います」
●環境が激変した2025年は「夢のような1年」 20歳を迎えお酒も解禁
昨年7月に20代に突入した上坂。20歳になった感想を聞くと「お酒を飲める年齢と思うことが多々あります」と笑う。以前に「誕生日に家族みんなでお酒を飲む」と語っていた上坂は、宣言通り、20歳を迎えたタイミングで家族と一緒に初めてのお酒を体験したという。
「梅酒を最初にいただきました。何を飲んだらいいか分からなかったので、いろんな人に聞いて情報を集めて、最終的に梅酒を選びました(笑)。おいしかったですし、『お酒を飲んでいる自分』が新鮮でした。母が飲んでいたビールもちょっともらいましたが、まだ早かったみたいで苦かったです」
そう楽しそうに笑う上坂に、20代で達成したいことを尋ねると「1年で環境も気持ちもすごく変わる世界だと思うので、一つひとつ、目の前にあることに丁寧に向き合っていきたい」と語る。
「朝ドラをずっと夢に掲げていたので、今は『これです』と言える夢はなくて、撮影でいっぱいいっぱいという感じなんですが(笑)。でも、その中で自分のやりたいことや夢が出てきたら、その気持ちに素直に向き合って、一つひとつ取り組んでいけたらいいなと思っています」
そんな上坂にとって、2025年は節目の20歳を迎え、朝ドラW主演が決まった特別な年になった。
「環境が大きく変わった、夢のような1年でした。一番の夢に掲げていた朝ドラの主演に自分が決まったということがありますし、夢にしていた映画(『ロマンティック・キラー』)への出演など、夢が叶う瞬間がたくさんあったので。20歳になった年ですし、振り返ってみると、自分にとってすごく特別な1年になったなと思います」
そう充実の1年を振り返る上坂。最後に改めてこれからの抱負を尋ねると、「これからやっていく一つひとつのお仕事と丁寧に向き合いながら、時には大胆な一歩を踏み出して挑戦していける、そんな1年にしたいです」と語ってくれた。
■上坂樹里
2005年7月14日生まれ、神奈川県出身。2017年にエイベックス主催のコンテスト「キラチャレ2017」でモデル部門の審査員特別賞を受賞し、2018年に活動開始。「ミスセブンティーン2021」に選ばれ『Seventeen』専属モデル入り。LINE NEWS「VISION」のショートドラマ『そらぞら』(2021)で演技に初挑戦。その後、ドラマ『生理のおじさんとその娘』(23)、『ビリオン×スクール』(24)、『御上先生』(25)、『いつか、無重力の宙で』(25)などに出演。2025年12月12日公開の『ロマンティック・キラー』では映画初出演。2026年度前期の連続テレビ小説『風、薫る』(NHK)でW主演の1人を務める。
2026年度前期の連続テレビ小説『風、薫る』(NHK)でW主演に抜擢されるなど、注目を集めている俳優の上坂樹里。昨年7月に20歳を迎えた上坂は、朝ドラ主演が決まった2025年を「環境が大きく変わった、夢のような1年」だったと振り返る。上坂に撮影中の朝ドラへの思いや20代の目標など話を聞いた。
上坂樹里 撮影:奥西淳二
『風、薫る』にクランクインして約3カ月。撮影の感想を尋ねると「毎日すごく刺激的です」と笑顔をみせる。
「まだクランクインしてから3カ月ですが、お芝居をすることの楽しさや、大変さを感じることができて、とてもやりがいを感じています。考えることがとても多いので難しさを感じることもありますが、そういう時間もすごく幸せだなと思っています」
朝ドラ初出演で主演を務める上坂。撮影に入ってからは、生活面で変化を実感したという。
「今は朝ドラの撮影が生活の中心になっているので、撮影以外の時間もずっと頭の片隅には朝ドラがあって、生活が変わったな、と感じています。改めて自分が『風、薫る』の主人公の1人に選んでいただけたんだという実感にも繋がっていますし、すごく温かい現場の空気感に包まれながら日々撮影に臨めているこの日常が、すごく幸せです」
朝ドラは、小さな頃から家で「日常の一部」として見ていたこともあり、俳優業を始めてからの一番の夢だったと語る上坂。現場でも、喜びを感じる瞬間があると語る。
「メイクさんと朝の支度をしている時、スタジオの前室のテレビで事務所の先輩の高石あかりさん(高ははしごだか)がヒロインの『ばけばけ』を見ているんですが、そこでメイクさんと『次は樹里ちゃんが流れるって考えたらすごいよね』と話していて。そんな時は一気に実感が湧いてきますし、喜びも感じます。長いシーンや大切なシーンを撮り終えた後も、一つひとつ乗り越えられていることに喜びを感じます」
演じる大家直美は、信じられるのは自分の力と運で、目的のためには多少のうそやズルをもいとわないという人物。上坂は、そんな大家を演じることにやりがいを感じているという。
「シーンによって試行錯誤する日々です。大家直美という子はすごく人間味にあふれていて、生きるのに貪欲な、とても強い女性です。シーンや人によって顔が変わったり、キャラクターが変わったりする人なので、難しさも感じています。しかし演じるうえでの楽しさがあり、すごくやりがいを感じられる役だなと思います」
●環境が激変した2025年は「夢のような1年」 20歳を迎えお酒も解禁
昨年7月に20代に突入した上坂。20歳になった感想を聞くと「お酒を飲める年齢と思うことが多々あります」と笑う。以前に「誕生日に家族みんなでお酒を飲む」と語っていた上坂は、宣言通り、20歳を迎えたタイミングで家族と一緒に初めてのお酒を体験したという。
「梅酒を最初にいただきました。何を飲んだらいいか分からなかったので、いろんな人に聞いて情報を集めて、最終的に梅酒を選びました(笑)。おいしかったですし、『お酒を飲んでいる自分』が新鮮でした。母が飲んでいたビールもちょっともらいましたが、まだ早かったみたいで苦かったです」
そう楽しそうに笑う上坂に、20代で達成したいことを尋ねると「1年で環境も気持ちもすごく変わる世界だと思うので、一つひとつ、目の前にあることに丁寧に向き合っていきたい」と語る。
「朝ドラをずっと夢に掲げていたので、今は『これです』と言える夢はなくて、撮影でいっぱいいっぱいという感じなんですが(笑)。でも、その中で自分のやりたいことや夢が出てきたら、その気持ちに素直に向き合って、一つひとつ取り組んでいけたらいいなと思っています」
そんな上坂にとって、2025年は節目の20歳を迎え、朝ドラW主演が決まった特別な年になった。
「環境が大きく変わった、夢のような1年でした。一番の夢に掲げていた朝ドラの主演に自分が決まったということがありますし、夢にしていた映画(『ロマンティック・キラー』)への出演など、夢が叶う瞬間がたくさんあったので。20歳になった年ですし、振り返ってみると、自分にとってすごく特別な1年になったなと思います」
そう充実の1年を振り返る上坂。最後に改めてこれからの抱負を尋ねると、「これからやっていく一つひとつのお仕事と丁寧に向き合いながら、時には大胆な一歩を踏み出して挑戦していける、そんな1年にしたいです」と語ってくれた。
■上坂樹里
2005年7月14日生まれ、神奈川県出身。2017年にエイベックス主催のコンテスト「キラチャレ2017」でモデル部門の審査員特別賞を受賞し、2018年に活動開始。「ミスセブンティーン2021」に選ばれ『Seventeen』専属モデル入り。LINE NEWS「VISION」のショートドラマ『そらぞら』(2021)で演技に初挑戦。その後、ドラマ『生理のおじさんとその娘』(23)、『ビリオン×スクール』(24)、『御上先生』(25)、『いつか、無重力の宙で』(25)などに出演。2025年12月12日公開の『ロマンティック・キラー』では映画初出演。2026年度前期の連続テレビ小説『風、薫る』(NHK)でW主演の1人を務める。