ËÜºî¤Î¸¶ºî¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡×¡Ê2011Ç¯¡¦CX¡Ë¤ÎµÓËÜ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°¤Áê¥¯¥ß¥³»á¤È¡¢¹õÇþ¤Ï¤Â¤á»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÁÎø¿Í¤¤¤Ê¤¤Îò10Ç¯¤Î»ä¤ËÂ©»Ò¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡Ü¡×Ï¢ºÜ¡Ë¡£»ÖÅÄ±é¤¸¤ë¡¢Ì´¤â»Å»ö¤â³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¡¦Ì¤Íè¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡É¤À¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Î»Ò¡¦ñ¥ÂÀ¡ÊÅ·ÌîÍ¥¡Ë¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Îø¤â»Å»ö¤âÌ´¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Êì¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡½ º£ºî¤Ç»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊì¿ÆÌò¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÖÅÄ¡§20Ç¯Á°¤Ë±é¤¸¤¿Êì¿ÆÌò¤Ï½Ð»º¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È»£±Æ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬Ì¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯°ã¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â©»ÒÌò¤ÎÍ¥¤¯¤ó¤Ï¼ÂÇ¯Îð¤¬5ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êì¿ÆÌò¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ÖÅÄ¡§ÆÍÁ³Â©»Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ËÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢ÃÊ³¬¤ò·Ð¤ÆÌ¤Íè¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Â©»ÒÌò¡¦Å·ÌîÍ¥¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ÖÅÄ¡§Í¥¤¯¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤é¤·¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È±éµ»¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤â°ìÈ¯¤ÇOK¤¬½Ð¤ë¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢5ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥×¥í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ °õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÖÅÄ¡§Í¥¤¯¤ó¤È¤Ï»£±Æ¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÈÖºÇ¶á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹»ö·ï¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¹¥È»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤«¤±¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢³¸¤òÉ¬»à¤Ë³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢°áÁõ¤äÉ¡¤ÎÆ¬¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¿¤ò¤·¤¿¤éÉ¡¤ÎÆ¬¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ Å·Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò²¿¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ÖÅÄ¡§ºÇ¶á¤Ï¡Ö¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ö¤ä¤Ã¤Û¡Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢±ó¤¯¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Û¡Á¡×¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡½ º£ºî¤Ç¤Ï¡¢±öÌî±Íµ×¤µ¤ó¡¢¾®ÂíË¾¤µ¤ó¡ÊWEST.¡Ë¡¢Ê¼Æ¬¸ù³¤¤µ¤ó¡¢À¾Ìî¼·À¥¤µ¤ó¤È¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ÖÅÄ¡§±öÌî¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Í¥¤¯¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢3¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¾®Âí¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥Æ¥£¥¶¡¼»£±Æ¤Ç¤·¤«¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö´ØÀ¾¤ÎÊý¤À¤«¤é·ë¹½¤ªÏÃ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤¹¤´¤¯ÀÅ¤«¤ÊÊý¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ê¼Æ¬¤µ¤ó¤ÏÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤è¤¯¤ª¼Çµï¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»Ñ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤Ã¤È¿§¡¹¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»£±Æ¤ÇÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
À¾Ìî¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏËÜÅö¤ËÌþ¤ä¤·¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö½÷¿À¤¬Íè¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·àÃæ¤ÎÌ¤Íè¤Èº»¿¥¤Î´Ø·¸À¤â¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤È¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ »ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬º£²ó±é¤¸¤ëÌ¤Íè¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤ËÇº¤à¥¢¥é¥µ¡¼À¤Âå¤Ç¤¹¡£Æ±Ç¯Âå¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä³ëÆ£¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»ÖÅÄ¡§Ì¤Íè¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È¡Ö30ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼Â²È¤ËÌá¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³³¤Ã¤×¤Á¤Ê»Ò¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯Îð¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£»ä¤¬Ì¤Íè¤ÎÇ¯Îð¤Î»þ¤Ï¡ÖÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÆÍÇË¤Ç¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÌ¤Íè¤È¾¯¤·°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤¬Ì¤Íè¤ÎÇ¯Îð¤Î¤È¤¤Ï¡¢Çº¤ß¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»ÖÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ÒÌò¤Îº¢¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÁêÃÌ¤äÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬20Âå¸åÈ¾¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ Å·Ìî¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î»ÒÌò»þÂå¤ò½Å¤Í¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»ÖÅÄ¡§»ä¼«¿È¤â»ÒÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ï¡¢Êì¤¬¸½¾ì¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢2¿Í3µÓ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¶¦±é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÊì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¤³¤³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿´Ø¤ï¤êÊý¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÖÅÄ¡§Ì¤Íè¤¬ñ¥ÂÀ¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÃ¯¤«¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ý ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
1993Ç¯5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2005Ç¯Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö14ºÍ¤ÎÊì¡Á°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖÁëÊÕ¤Ë¤Æ¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿23Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿23Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿24Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Öµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ ·ìÆ®¡×¡Ê24Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿25Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿25Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£±Ç²è¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ê2·î6Æü¡Ë¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ÇÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¿´¶
¡½ º£ºî¤Ç»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊì¿ÆÌò¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÖÅÄ¡§20Ç¯Á°¤Ë±é¤¸¤¿Êì¿ÆÌò¤Ï½Ð»º¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È»£±Æ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬Ì¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯°ã¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â©»ÒÌò¤ÎÍ¥¤¯¤ó¤Ï¼ÂÇ¯Îð¤¬5ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êì¿ÆÌò¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ÖÅÄ¡§ÆÍÁ³Â©»Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ËÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢ÃÊ³¬¤ò·Ð¤ÆÌ¤Íè¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢Â©»ÒÌò¡¦Å·ÌîÍ¥¤È¤Î»£±ÆÈëÏÃ
¡½ Â©»ÒÌò¡¦Å·ÌîÍ¥¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ÖÅÄ¡§Í¥¤¯¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤é¤·¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È±éµ»¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤â°ìÈ¯¤ÇOK¤¬½Ð¤ë¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢5ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥×¥í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ °õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÖÅÄ¡§Í¥¤¯¤ó¤È¤Ï»£±Æ¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÈÖºÇ¶á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹»ö·ï¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¹¥È»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤«¤±¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢³¸¤òÉ¬»à¤Ë³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢°áÁõ¤äÉ¡¤ÎÆ¬¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¿¤ò¤·¤¿¤éÉ¡¤ÎÆ¬¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ Å·Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò²¿¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ÖÅÄ¡§ºÇ¶á¤Ï¡Ö¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ö¤ä¤Ã¤Û¡Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢±ó¤¯¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Û¡Á¡×¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¢¡»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢±öÌî±Íµ×¤é¶¦±é¼Ô¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡½ º£ºî¤Ç¤Ï¡¢±öÌî±Íµ×¤µ¤ó¡¢¾®ÂíË¾¤µ¤ó¡ÊWEST.¡Ë¡¢Ê¼Æ¬¸ù³¤¤µ¤ó¡¢À¾Ìî¼·À¥¤µ¤ó¤È¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ÖÅÄ¡§±öÌî¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Í¥¤¯¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢3¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¾®Âí¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥Æ¥£¥¶¡¼»£±Æ¤Ç¤·¤«¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö´ØÀ¾¤ÎÊý¤À¤«¤é·ë¹½¤ªÏÃ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤¹¤´¤¯ÀÅ¤«¤ÊÊý¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ê¼Æ¬¤µ¤ó¤ÏÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤è¤¯¤ª¼Çµï¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»Ñ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤Ã¤È¿§¡¹¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»£±Æ¤ÇÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
À¾Ìî¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏËÜÅö¤ËÌþ¤ä¤·¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö½÷¿À¤¬Íè¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·àÃæ¤ÎÌ¤Íè¤Èº»¿¥¤Î´Ø·¸À¤â¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤È¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢¼«¿È¤Î»ÒÌò»þÂå¤È½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡½ »ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬º£²ó±é¤¸¤ëÌ¤Íè¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤ËÇº¤à¥¢¥é¥µ¡¼À¤Âå¤Ç¤¹¡£Æ±Ç¯Âå¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä³ëÆ£¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»ÖÅÄ¡§Ì¤Íè¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È¡Ö30ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼Â²È¤ËÌá¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³³¤Ã¤×¤Á¤Ê»Ò¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯Îð¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£»ä¤¬Ì¤Íè¤ÎÇ¯Îð¤Î»þ¤Ï¡ÖÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÆÍÇË¤Ç¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÌ¤Íè¤È¾¯¤·°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤¬Ì¤Íè¤ÎÇ¯Îð¤Î¤È¤¤Ï¡¢Çº¤ß¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»ÖÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ÒÌò¤Îº¢¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÁêÃÌ¤äÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬20Âå¸åÈ¾¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ Å·Ìî¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î»ÒÌò»þÂå¤ò½Å¤Í¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»ÖÅÄ¡§»ä¼«¿È¤â»ÒÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ï¡¢Êì¤¬¸½¾ì¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢2¿Í3µÓ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¶¦±é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÊì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¤³¤³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿´Ø¤ï¤êÊý¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬¸ì¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡×¤Î¸«¤É¤³¤í
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÖÅÄ¡§Ì¤Íè¤¬ñ¥ÂÀ¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÃ¯¤«¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ý ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¡»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê¤·¤À¡¦¤ß¤é¤¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
