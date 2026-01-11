YouTuber華金カップル・たつや、年末に引越した豪華新居公開「広くて落ち着きそう」「憧れの吹き抜け」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】YouTuber・華金カップルのたつやが1月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。豪華新居を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】人気夫婦YouTuber「幸せが溢れてる」新居の広々リビング公開
たつやは「新居の居心地良すぎてずっと家おる 氣って大事」とつづり、年末に引越した新居の広々としたリビングでくつろぐ様子を投稿。高い天井が目を引く吹き抜け構造に、温かみのある照明や大きな観葉植物が配置された、ハイセンスな空間を公開した。ゆったりとした1人掛けのソファに座るたつやの姿や、床に座って笑顔を見せるパートナー・りこの姿も披露している。
この投稿に「なんてお洒落な部屋」「広くて落ち着きそう」「新居のクオリティがレベチ」「憧れの吹き抜け」「幸せが溢れてる」「広々としたリビング最高」「外出したくなくなっちゃいそう」など反響が寄せられている。
たつやとりこは、2020年6月に「華金カップル」としてYouTubeやInstagramなどSNSを開設し、ラブラブ動画に注目の声が集まり一躍話題に。2023年4月5日には、入籍したことを発表し、夫婦になってもカップル時代同様、ゆるい雰囲気ながらもリアルな2人の日常が垣間見える動画を更新している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
