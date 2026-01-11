1.ご飯を与えている人

猫は、家族の中でも「ご飯をくれる人」に懐きやすいものです。とくに、毎日決まった時間にご飯を出してくれる人には全幅の信頼を寄せることでしょう。自分で食べ物を獲得できない猫にとって、命を守ってくれる人の存在はなによりも重要です。

また、ご飯の時間がコミュニケーションの一環になっている面もあります。ご飯を与えるときに語り掛けてくれる声や、食べ終わったあとに撫でてくれる手は、猫にとってメリットが大きいものとして記憶に残ります。

一見するとクールに見える猫ですが、お世話をしてくれる人が誰なのか常に観察しているのかもしれませんね。

2.声が高めで、穏やかに話す人

猫に好かれやすい人の特徴として、「声が高い」ということが挙げられます。そのため、男性よりも女性の方が猫に好かれやすいようです。低い声より高い声の方が、心地よさを感じられるからだと考えられています。

また、喋り方によっても猫からの愛情が変わるようです。早口だったり、口調が激しい人は、猫から避けられてしまう傾向があります。ゆったりと穏やかに喋る方が、猫に安心感を与えられるでしょう。

声の大きさも重要です。猫に好かれる人は、突然大きな声を出したりしません。猫をやみくもに驚かせることがないため、自然と猫がそばによってくるのかもしれません。

3.動作が静かな人

猫は、人間の動きもよく見ています。警戒心が強い猫にとって、突然走り出したり、歩き方が豪快だったり、リアクションが大きすぎる人には恐怖心を覚えます。まるで自分を攻撃してくるようで、防衛心が働くからと考えられます。

猫が「そばにいたい」と思うのは、動きが落ち着いていて行動パターンが予測しやすい人です。そのため、不規則な行動をする子供は苦手意識を持たれやすく、いつも穏やかでルーティン通りに動く高齢者が好かれやすいのです。変化が苦手な猫にとって、「予測しやすい」というのも重要なポイントとなります。

もちろん、人間と一緒に遊ぶのが好きな猫もいます。しかし一緒にいて安心できるのは、やはり動きが静かな人といえるでしょう。

猫に愛されるためのポイント

無理に追いかけない

猫は、何かに驚くと走って逃げてしまうことがあります。そんな猫を追いかけてしまえば、さらなる恐怖を与えることに…。小さな子供は特に注意が必要です。猫に愛されるには、恐怖心をあおらないことが大切です。また、いつでも入れる逃げ場所を作っておくのもおすすめです。

無理強いしない

マイペースで警戒心が強い猫は、無理強いされることを嫌います。食事やトイレの邪魔をしたり、寝ているところを起こしたり、無理矢理抱っこしたりといった行動はやめましょう。場合によっては、強い不信感を与えることにもなりかねません。

大きな声を出さない

猫は聴覚が発達しているため、大きな音が苦手です。そのため、声が大きい人や、急に物音を立てる人を嫌う傾向があります。猫とスキンシップを取るときは、なるべく高いトーンで穏やかに話すことを心掛けましょう。

強いニオイを身に付けない

猫は嗅覚も鋭く、香水や柑橘系のニオイ、タバコのニオイなどを嫌がります。猫に好かれるためには、強いニオイを発するものを身に付けないことが大切です。料理のあとに猫を触って嫌がられることもあるため、こまめに手洗いをするのがおすすめです。

まとめ

猫にとって、いつもそばにいたいのは「安心できる相手」です。猫にとっての安心とは、食事や睡眠など自分の生活を守ってくれるもの。美味しいものをくれたり、いつも穏やかに話しかけてくれる人に懐く傾向があります。

猫の嫌がることを理解すれば、自然とそばにいてくれるようになるでしょう。