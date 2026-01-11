インスタグラムを更新

2、3日に行われた第102回箱根駅伝で3年連続9度目の総合優勝を飾った青学大の黒田朝日（4年）が11日、自身のインスタグラムを更新した。往路の山上り5区で驚異の区間新記録をマークした主将が投稿した1枚の写真が、ファンの感動を呼んだ。

黒田はインスタグラムに「学生最後の箱根駅伝、宣言通り有終の美を飾ることができました！」「主将という立場での1年間、困難なこともありましたが最後全てが報われて本当にやってきて良かったと思えるレースでした！」などとつづった。

山上りの5区では、従来の区間記録を1分55秒も更新する1時間7分16秒の区間新記録をマーク。タスキを受けた時点でトップと3分24秒差の5位だったが、鮮やかに逆転して総合優勝への道を切り開いた。

レース中には、弟・然（2年）から給水を受けた。黒田はインスタグラムに、給水での兄弟並走の写真も投稿。ファンの注目を集め、様々なコメントが寄せられた。

「然くんとのシーンが入っていて感動です」

「最後兄弟が一緒に走ってるところを見れて良かったです」

「朝日くん、主将としてチームを引っ張ってくれてありがとう 強い想いのこもった激走をありがとう」

「シン・山の神！！ とてもかっこよかったです」

「たくさんの勇気と感動をもらいました」

「3連覇おめでとうございます！かっこよすぎました！！」

黒田は2月1日に別府大分毎日マラソンに出場予定となっている。



（THE ANSWER編集部）