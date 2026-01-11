³«´Û°ÊÍè¤ÎÃæ³Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÆ²¤Ë¡¡Ê¼¸ËÆ«·ÝÈþ½Ñ´Û¡¡20¼þÇ¯ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÃ°ÇÈ¾Æ¤ÎÈþ¡×¡¡Çë¸¶³Ø·Ý°÷¤¬²òÀâ
¡¡Ê¼¸ËÆ«·ÝÈþ½Ñ´Û¡ÊÊ¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ¼Ä»³»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±´Û¤¬½êÂ¢¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÃ°ÇÈ¾Æ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÃ°ÇÈ¾Æ¤ÎÈþ¡½ÅÄÃæ´²¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡½¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸¼¨¤òÃ´Åö¤·¤¿Æ±´Û¤ÎÇë¸¶±Ñ»Ò³Ø·Ý°÷¤ËÅ¸Í÷²ñ¤ÎÇØ·Ê¤äºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡Ê¼¸ËÆ«·ÝÈþ½Ñ´Û¤Ï¡¢¡ÖÁ´Ã¢¥Ð¥¹¡×¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ´²»á¡Ê1904¡Á81Ç¯¡Ë¤¬1966¡Ê¾¼ÏÂ41¡ËÇ¯¤ËÁÏÀß¤·¤¿¡ÖºâÃÄË¡¿ÍÊ¼¸Ë¸©Æ«·Ý´Û¡×¤«¤é¤Î´óÂ£¤ª¤è¤Ó¹ØÆþ¤Ë¤è¤ëÆ«¼§´ï¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢2005¡ÊÊ¿À®17¡ËÇ¯¡¢Ã°ÇÈ¾Æ¤ÎÎ¤¤Ë³«´Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ã°ÇÈ¾Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤ä¤¤â¤Î¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ò¡ÖÅÄÃæ´²¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åö´Û¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ»á¤Î¼ý½¸¤·¤¿Æ«¼§´ï¤Î¿ô¡¹¤ÈºâÃÄË¡¿ÍÊ¼¸Ë¸©Æ«·Ý´Û¤Î³èÆ°¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ëÃ°ÇÈ¾Æ¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂåËö´ü¤Ë¾ï³ê¾Æ¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ê¤ÉÅì³¤ÃÏÊý¤ÎÍÒ¶Èµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢ÃæÀ¤¤Ë¤ÏÔä¡Ê¤Ä¤Ü¡Ë¡¢á±¡Ê¤«¤á¡Ë¡¢À¢È¡Ê¤¹¤ê¤Ð¤Á¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÌµîØ¤Î¾ÆÄùÆ«´ï¤òÀ¸»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¾ÆÀ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃã³ì¿§¤ËÈ¯¿§¤·¤¿ÅÚÈ©¤äÍÒ¤ÎÃæ¤ÇÇ³ÎÁ¤Î¿Å¤Î³¥¤¬´ïÈ©¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÍÏ¤±¤Æ¥¬¥é¥¹²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿Á¯ÎÐ¿§¤Î¼«Á³îØ¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÀ¤¤Ë¤Ï¡¢ãÜÍÒ¡Ê¤¢¤Ê¤¬¤Þ¡Ë¤«¤éÅÐÍÒ¡Ê¤Î¤Ü¤ê¤¬¤Þ¡Ë¤Ø¤ÈÍÒ¤Î¹½Â¤¤¬Å¾´¹¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÚÉô¤ÎÅÉÅÚ(¤Ì¤ê¤Ä¤Á)¡¢³¥îØ¤ä·ªÈéîØ¡¢ÀÐ¹õîØ¤Î»ÜîØ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÁõ¾þµ»Ë¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¾¸Í»þÂåÁ°´ü¤Ë¤Ï¡¢ÀÖÃã¿§¤ËÈ¯¿§¤¹¤ëÀÖÅÚÉô¤äÎÐ¤¬¤«¤Ã¤¿³ì¿§¤Î³¥îØ¤¬´ïÌÌ¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë¤Ï¡¢Ãã¿§¤Î·ªÈéîØ¤ä¼¿¹õ¤ÎÀÐ¹õîØ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Ë¤Ï¡¢ÀºåÌ¤ÊÇö¼ê¤Î´ï¤ËÇòÅÚ¤òÅÉÅÚ¤·¤¿ÇòÃ°ÇÈ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Æ»þÂå¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿Ã°ÇÈ¾Æ¤Ï¡¢2017¡ÊÊ¿À®29¡ËÇ¯¤ËÆüËÜÏ»¸ÅÍÒ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÅÄÃæ´²¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃ°ÇÈ¾Æ¤¬Ê¼¸Ë¸©»ØÄê½ÅÍ×Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«´Û20¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ´²¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÄÃæ»á¤¬¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¸½Âå¤ËÅÁ¤¨¤¿Ã°ÇÈ¾Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã°ÇÈ¾Æ¤Ï¡¢ÅÚÈ©¤ÎÈùÌ¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÎÊÑ²½¡¢ÍÒ¤ÎÃæ¤Î±ê¤ÎÀª¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¼«Á³îØ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¡¢ÀÖÅÚÉô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ïÌÌ¤ËÉ½¤ì¤¿Á¯ÀÖ¿§¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢³¥îØ¤ä·ªÈéîØ¡¢ÀÐ¹õîØ¤Ê¤É³Æ¼ïîØÌô¤ÎÈ¯¿§¡¢Çò¤¤´ïÈ©¤ÎÇòÃ°ÇÈ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇËÑ¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¡¢¸½Âå¤Î´¶³Ð¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÇöÂ¤¤ê¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿·Á¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÁõ¾þµ»Ë¡¡¦Â¤·Á¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï³ùÁÒ»þÂå¡ÖÔä¡¡ÌÃ àÏ¡¹¡Ê¤Ä¤Ü¡¡¤á¤¤ ¤·¤ç¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£É³¾õ¤Ë¤·¤¿Ç´ÅÚ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÀ®·Á¤·¤¿º¯À×¤¬´ïÌÌ¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÆÀ®¤ÎºÝ¡¢ÍÒ¤Î²Ð¤¬¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ´ïÈ©¤¬¤ä¤±¤É¤Î¤è¤¦¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡Ö²ÐËÄ¤ì¡Ê¤Ò¤Ö¤¯¤ì¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëáî¤¬½ê¡¹¤ËÉ½¤ï¤ì¡¢Ìî¼ñ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÎÏ¶¯¤¤Â¤·Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¹Éô¤ËÂç¤¤¯¡ÖÂç¡×¤ÎÄ¦ÌÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÖÅÚÉôÆÁÍø¡Ê¤¢¤«¤É¤Ù¤È¤Ã¤¯¤ê¡Ë¡×¤Ï¹¾¸Í»þÂåÁ°´ü¤ÎÆÁÍø¤Ç¤¹¡£´ïÈ©¤ËÅÉÅÚ¡Ê¤Ì¤ê¤Ä¤Á¡Ë¤·¤¿ÅÚÉô¤¬Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èì¿§¤ä»ç¤¬¤«¤Ã¤¿³ì¿§¡¢¹õ¿§¤Ê¤É¡¢´ïÈ©¤ÎÈ¯¿§¤Ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ïÂÎ¤Ë³¥¤¬·ã¤·¤¯¹ß¤ê³Ý¤«¤ê¡¢²ÐÉ½¤Ë²«¿§¤ÎÍÒÊÑ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄìÎ¢¤Ë¡ÖÂÀ±¦±ÒÌç¡×¤ÎÄ¦ÌÃ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÚÀ½¤Î¼ê²³¤ËÊï¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¿å»Ø¡Ö³¥îØ¼ê²³·Á¿å»Ø¡¡ÌÃ ÆüËÜ³¤¡Ê¤«¤¤¤æ¤¦¤Æ¤ª¤±¤¬¤¿¤ß¤º¤µ¤·¡¡¤á¤¤ ¤Ë¤Û¤ó¤«¤¤¡Ë¡×¤Ï¡¢Æ¹Éô¤Î¾å²¼¤Ë¶âÂ°À½¤Îä²¡Ê¤¿¤¬¡Ë¤òÉ½¤·¤¿Ç´ÅÚÉ³¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢Æ¹Éô¤Ë¥¯¥·¾õ¤Î¹©¶ñ¤ÇÌÚÌÜ¤òÉ½¸½¤·¤¿ÇÈ¾å¤ÎÀþ¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ïÌÌ¤ËºþÌÓÅÉ¤ê¤·¤¿³¥îØ¤¬¾ÆÀ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¡¢ÈÃ¤ÎÊ¸ÍÍ¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Á¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆÁÍø¡Ö¿§³¨ºùÀîÊ¸ÆÁÍø¡Ê¤¤¤í¤¨¤µ¤¯¤é¤¬¤ï¤â¤ó¤È¤Ã¤¯¤ê¡Ë¡×¤â¡£¥í¥¯¥í¤ÇÇö¤¯À®·Á¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤¤´ïÂÎ¤ò»Ø¤Ç3¤«½ê²¡¤·¤ÆÊÑ·Á¤µ¤»¡¢ÊÌ¤Ëºî¤Ã¤¿ðôÉô¤âÆ±ÍÍ¤Ë·¦¤Þ¤»¤Æº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤ÎÂ¤·Á¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ïÂÎ¤ËÇòÅÚ¤òÅÉÅÚ¤·¤¿¸å¡¢Æ¹Éô¤ËÀîÌÌ¤òÎ®¤ì¤ëºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤òÃúÇ«¤ÊÉ®Ã×¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄìÎ¢¤Ë¤Ï¡ÖÄ¾ºî¡×¤Î°õÌÃ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿§³¨Î©ÄáÊ¸ÆÁÍø¡Ê¤¤¤í¤¨¤¿¤Á¤Å¤ë¤â¤ó¤È¤Ã¤¯¤ê¡Ë¡¡°ìÂÐ¡×¤Ï¡¢¥í¥¯¥í¤ÇÇö¤¯ÈÔ¤¤¤¿´ïÌÌ¤ËÇòÅÚ¤ÈÅ´³¨¤ÇÎ©Äá¤Î»Ñ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ²è¡£¤³¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ËµþÅÔ¤Ç³èÌö¤·¤¿³¨»Õ¡¦±ß»³±þµó¡Ê1733¡Á95Ç¯¡Ë¤ÎºîÉÊ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¼Ì¼ÂÅª¤ÊÉ½¸½¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö±þµóÆÁÍø¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¸¤ÏÁ´5¾Ï¹½À®¤Ç¡¢Ìó100ÅÀ¤ò½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÃ°ÇÈ¾Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê½Ð¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ê¼¸Ë¸©¤¬¸Ø¤ë¤ä¤¤â¤Î¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÈþ¤ò¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ì¤ÎÃÏ¤Ç¤´´Õ¾Þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¼¸ËÆ«·ÝÈþ½Ñ´Û³Ø·Ý°÷¡¦Çë¸¶±Ñ»Ò¡Ë
¢¨½êÂ¢¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊ¼¸ËÆ«·ÝÈþ½Ñ´Û¡ÊÅÄÃæ´²¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ËÊ¼¸Ë¸©»ØÄê½ÅÍ×Í·ÁÊ¸²½ºâ