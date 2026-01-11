札幌の新ユニフォームが発表、アイヌ紋様がデザインされた

北海道コンサドーレ札幌は1月10日、2026年明治安田J2・J3百年構想リーグに向けた新ユニフォームを発表した。

クラブCCO（チーフ・クリエイティブ・オフィサー）を務める相澤陽介氏が手がけた一着は、「パワーを感じる紋様」「胸に白い恋人が復活」とSNSなどで注目を集めている。

1stユニフォームは、赤と黒の伝統的なストライプに、北海道の先住民族であるアイヌの紋様を融合。公益社団法人北海道アイヌ協会の早坂ユカ氏が描いたスケッチをもとにストライプとして再構築し、本人の確認を経て完全オリジナルの柄として採用された。胸スポンサーには、クラブ創設30周年を記念して「白い恋人」のロゴが復活している。

2ndユニフォームには、日本の雪文化に由来する雪輪、雪花、霰（あられ）などの伝統文様を採用。吉祥文様としての意味を持たせつつ、複数の紋様をグラデーションで重ねることで、吹雪のような躍動感を表現したデザインとなっている。また、GKユニフォームでは、かつて「白い恋人」のグラフィックのベースとなったブルーが再び採用された。

SNSでは「パワーを感じる紋様」「胸に白い恋人復活」「北海道にしか作れないデザイン」「アイヌ模様の取り入れ方が斬新で素敵」「クラブ創設30周年とシーズン移行という特別な年にふさわしいユニフォーム」「プロモ映像を含めて今年もカッコいい」など、多くの声が寄せられ、新ユニフォームに大きな注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）