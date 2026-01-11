◆浅草公会堂「新春浅草歌舞伎」（２６日千秋楽）

若獅子６人衆が中心の公演。中村橋之助（３０）が進境著しい。座頭２年目、３演目。落ち着きが増し、役柄の肚（はら）を掴（つか）んでいる。

第１部の「梶原平三誉石切」は平家の武将・大庭三郎景親。市川染五郎が演じる主役、梶原の敵役だ。幕開きで立った姿が重厚。目指した立役の大きさ、風格も出て引っ込みが立派だった。

２つ目は「傾城反魂香（はんごんこう）・土佐将監閑居の場」、通称“吃又（どもまた）”。主人公・吃音（きつおん）の絵師浮世又平は初役、大役だ。

土佐の名字を懇願して「おねがい！」と絶叫する時、口をひん曲げ両手を口に入れ首を触る。身の哀（かな）しさを描いた。見せ場は手水鉢（ちょうずばち）に描いた自画像が石を通り抜ける奇跡。「かか、抜けた！」。小躍りする喜びを全身で表した。

さて、ここで突然クイズ。橋之助が今年の抱負を一文字で表現したのは？ 〈１〉変〈２〉為〈３〉舞。

最後の演目は第２部「男女道成寺」の強力不動坊。５月に辰之助を襲名する尾上左近が主役の白拍子桜子で、染五郎の強力普文坊と楽しそうに踊って左近を支えていた。

で、プログラムに載ったクイズの答えは〈２〉。歌舞伎のため、成駒屋一門のためが人生のテーマだという。ちなみに〈１〉は染五郎、〈３〉は来月に舞鶴を襲名する中村鶴松でした。

今、区切りの３０歳の橋之助は襲名１０年目。挙式が初夏に控えているそうだ。浅草歌舞伎の頼もしい座頭になった。（演劇ジャーナリスト）