元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が11日、フジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。日本維新の会の所属議員が、国民健康保険料の支払いを逃れるため一般社団法人理事に就いていたと指摘された「国保逃れ問題」について言及した。

維新は7日、兵庫県議ら4人が“国保逃れ”に関与していたとする党調査の中間報告を公表。 党の調査に一般社団法人「栄響連盟」に関与があると回答した4人は議員報酬より著しく低額な役員報酬を基準とした社会保険料しか支払っておらず、報告書は「国保逃れの脱法的行為と捉えられ、国民の納得感は得られない」と結論付けた。

このほか栄響連盟と類似した法人への関与があると答えたのは4人。同連盟などから社会保険料削減を目的に加入を勧誘されたことがあると19人が回答した。党としての組織的な関与を示す事実はなかったとした。

地方組織「東京維新の会」で昨年7月、元区議がLINE（ライン）グループを通じ「議員を続けながら社会保険に加入し、支払いを2万4000円程度に下げることが可能」などとの提案をしていたことも判明。東京維新で経緯や内容を調査中という。中司宏幹事長は記者会見で「社会保険改革を進めようとする中、自分たちだけが保険料を下げようとしていた。おわび申し上げたい」と述べた。

また、吉村洋文代表は8日夜に自身のXで「本件について、国民の皆様にお詫び申し上げます」と謝罪し、「現在、最終の事実調査、確認中です。々、党としての最終の方針、発表をさせて頂きます」としている。

橋下氏は「ここまで来たかと。組織の抜本的な意識改革が必要です」と言い、「最悪ですね、言語道断。ただ違法ではないんですよ。個人の事業主、世の中の個人の事業主の皆さんがこの手法を使っていることはよくあります。それは違法だということで摘発まではできてないんですよ」と説明。

そのうえで「じゃあいいのかってことですよ。維新の今のカネにまつわる問題の根源は、禁止ルールがなければいいんだ、違法でなければいいんだという意識がはびこっていると思う」とし、「その根源は、僕がずっと言っていた藤田代表の身内企業への発注問題。藤田さんは代表という立場でありながら、これはどこから見ても適法なんだと。民間だったらいいんですが、政治家とか税金でご飯食べてる立場の人はこういうことをやっちゃいけないと思ってもらわないといけない」と指摘。

「そういうセンサーを持たないといけないんです。それがやっぱり吉村さんも藤田さんも、これはどこからどう見ても適法だと。外から見たら疑われるからやめますとは言ってますけれども、そうじゃなくて根源的にこういうことはダメなんだよということをトップが強烈なメッセージを出さないと」とし、「だから僕は飲み食いについてもずっと文句言ってましたけれども、あれだって違法じゃない、国会議員同士のお金の配り合いも違法じゃない、でもみんなそれは違法じゃないけれどもやっちゃいけないでしょっていうセンサーを働かせないといけないのに、これが弱いというところが維新のこういう問題の元凶だと思いますね」と自身の受け止めを述べた。

橋下氏は、2010年4月に大阪都構想の実現を掲げる地域政党「大阪維新の会」を結成し自らが代表に就任。12年9月には新党「日本維新の会」を設立した。15年末に政治家を引退、維新の政策助言や法律面での相談を請け負ってきたが22年3月末で顧問契約を終了している。