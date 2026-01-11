櫻坂46松田里奈が上目づかい…すらり美脚 1st写真集の封入特典ショット第3弾が解禁
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）の1st写真集『まつりの時間』（20日発売／幻冬舎）の封入特典6種類のうち第3弾が11日、解禁された。
【写真】「松田里奈1st写真集」もうひとつの特典も公開
今回公開されたのは、ふわふわのニットを身にまとい、コテージの屋根裏部屋でちょこんと座り、上目づかいでこちらを見つめる表情にきゅんとする1枚。ホワイトコーデで、すらりとした美脚が印象的なショットとなった。
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。
また、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた“まつり”こと松田のキュートな一面を改めて発見できる写真集となっている。
