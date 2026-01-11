乃紫、Base Ball Bearら初登場！歌詞注目度ランキングは星街すいせいが首位に輝く

歌詞検索サービス「歌ネット」が、1月8日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、星街すいせいの「月に向かって撃て」が輝いた。2026年1月28日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『真夜中ハートチューン』OPテーマ曲だ。星街すいせいは、歌を武器に圧倒的な存在感を放ち、ミュージックシーンを切り拓いているバーチャルアイドル。同曲について、「この曲は恋愛含め、何かに挑戦する人の背中を後押しできるような楽曲になっています。歌詞にも『ハートチューン』という言葉が入っていますので、是非アニメと一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです！」とコメントしている。

2位には、乃紫の「メガネを外して」が初登場。2026年1月14日にリリースされる新曲であり、TVアニメ『正反対な君と僕』OPテーマ曲だ。歌は＜メガネを外してさ ちゃんと目を合わせてよ カメラのシャッターを切って 恋を閉じ込めてよ＞と幕を開ける。乃紫が初めて担当するアニメ主題歌で、制作の際に原作を読み込んで得たインスピレーションが多く盛り込まれた1曲となっている。

4位には、るぅとの「地獄の一丁目」が初登場。2026年1月28日にリリースされるニューアルバム『君と僕の約束』収録曲だ。るぅと自身が作詞・作曲を手掛け、闇の世界へと誘うような独創的な歌詞と映像が印象的な一曲に仕上がっており、これまでにない“ダークなるぅと”が鮮やかに表現されている。

5位には、Mori Calliopeの「Gold Unbalance feat. 中島健人」が初登場。2026年2月6日に世界同時発売されるメジャー3rd アルバム『DISASTERPIECE』収録曲であり、Amazon MGMスタジオ製作の新番組『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』のテーマソングだ。Mori Calliopeは、日本語と英語を織り交ぜた独特の歌詞と卓越したラップスキルで魅せるVTuber。芸人たちの激闘を派手に彩る楽曲として、疾走感溢れるサウンドに乗せたラップ調のストレートなリリックをMori Calliope自らが書き下ろした。

7位には、Base Ball Bearの「Lyrical Tattoo」が初登場。2026年1月28日にリリースされるミニアルバムのタイトル曲だ。オンライン上の事象や存在が“現実”へと食い込み、“物語”が跋扈（ばっこ）するこの時代に、世界のどこにも預けていない“自分だけが感知しているもの”を今一度見つめ直そうとする、同名ミニアルバムが携えた精神を表現し、作品全体を象徴する楽曲となっている。

【2026年1月8日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 月に向かって撃て／星街すいせい2位 メガネを外して／乃紫3位 Cafe Latte／幾田りら4位 地獄の一丁目／るぅと5位 Gold Unbalance feat. 中島健人／Mori Calliope6位 Phase／IS:SUE7位 Lyrical Tattoo／Base Ball Bear8位 軌跡／金澤豊9位 Latata／幾田りら10位 タイムマシン／幾田りら