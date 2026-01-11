10日(現地時間)、日本代表MF鎌田大地の所属するクリスタル・パレスはFAカップ3回戦でマクルズフィールド・タウンと対戦し、1-2で敗れた。



パレスは43分にフリーキックからのクロスをヘディングで合わされて先制点を許し、さらに61分にも追加点を奪われる苦しい展開となり、終了間際の90分にジェレミ・ピノが直接フリーキックを決めて1点を返すのが精一杯。3回戦でまさかの敗退となった。





FAカップで前回王者がアマチュアクラブに負けるのは1908-09シーズン以来のことであり、イギリス国営放送『BBC』もこの結果を「史上最大のセンセーション」と報道している。しかし、誰よりも衝撃を受けているのはパレスのオリヴァー・グラスナー監督だろう。『BBC』のインタビューに応じた指揮官は、以下のように語った。「今日見たことを私は説明することができない。言い訳を見つけることはできるかもしれないが、このような試合のために戦術や監督について話す必要はない」「自分達に何ができるか、または自分達のプライドを示そうとすれば、もっと別の振る舞い方を見せることもできたと思う。今日の我々にはクオリティが欠けていた。ドリブル突破に成功した場面なんて一度もなかった」この敗戦でパレスは公式戦9試合連続未勝利。今シーズン前半での好調ぶりからは一変し、そのパフォーマンスは明らかに下降線を辿っている。