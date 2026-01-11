気象台は、午前11時50分に、なだれ注意報を山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町、遊佐町に発表しました。

山形県の海上では、暴風雪に警戒してください。庄内では、高波に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■山形市

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■米沢市

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■鶴岡市

□暴風雪警報

12日朝にかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報

12日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日昼前

予想最大波高 7m



□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■酒田市

□暴風雪警報

12日朝にかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報

12日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日昼前

予想最大波高 7m



□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■新庄市

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■寒河江市

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■上山市

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■村山市

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■長井市

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■天童市

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■東根市

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■尾花沢市

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■南陽市

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■山辺町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■中山町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■河北町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■西川町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■朝日町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■大江町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■大石田町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■金山町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■最上町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■舟形町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■真室川町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■大蔵村

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■鮭川村

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■戸沢村

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■高畠町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■川西町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■小国町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■白鷹町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■飯豊町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■庄内町

□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



■遊佐町

□暴風雪警報

12日朝にかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報

12日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日昼前

予想最大波高 7m



□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意



