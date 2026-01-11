巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で電撃合意した岡本和真内野手（２９）が１１日、日本記者クラブで会見を行った。

６日（同７日）には本拠地トロントで入団会見に臨み、新しい背番号「７」のユニホーム姿を初披露。日本、米国、カナダと合わせて約５０人の報道陣が押し寄せる中、カンニングペーパーなしで英語スピーチを披露する一面も見せたが、言葉の問題について「もちろん（不安は）ありますけど、せっかく行くなら、英語しゃべれるようになりたいので、頑張ってコミュニケーションを取っていきたいなと思います。僕は本当に真っさらな状態で行かせていただきたいなと思っています」。トロントでのスピーチについては関係者と一緒に考えたといい、「思っていることだったり、どういうふうなのがいいのかを話す中で、一緒にやりました。後は発音の練習だったり、どういうふうに言えばいいのかというので。（日本語より）英語の方が楽でしたね。（海外になじんでいる？）いやいや、、日本人です（笑）」と笑みを浮かべた。

岡本は交渉期限が米東部時間４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中で、３日（同４日）にブ軍と基本合意。契約には５００万ドル（約７億８０００万円）の契約金が含まれ、オプトアウト（契約破棄）権は入っていないという。巨人からＭＬＢに挑戦する野手は０２年オフにヤンキースにＦＡ移籍した松井秀喜以来。岡本は昨年１２月２８日（同２９日）に米国入りし、各球団と交渉を重ねていた。

ブルージェイズは昨季、ワールドシリーズに進出。しかし、ドジャース相手に３勝３敗で迎えた第７戦では９回１死までリードを奪いながら、「あと２死」から逆転負けを喫して３２年ぶりの世界一を逃した。一塁には主砲ゲレロが君臨するが、三塁はレギュラーを固定できておらず、岡本は三塁をメインに起用されることが有力だ。

今年３月には日本が連覇を目指すＷＢＣが開催される。メジャー移籍１年目となる岡本だが、「（侍ジャパンの）ユニホームを着て戦いたい気持ちはありますし、すごく光栄なことなので、準備はしています」と出場に意欲を見せており、シーズン前から決勝の米国戦を含む２本塁打をマークした２３年大会に続く大暴れが期待されている。

◆岡本 和真（おかもと・かずま）１９９６年６月３０日、奈良県生まれ。２９歳。智弁学園高（奈良）では３年春夏の甲子園に出場。高校通算７３本塁打。１４年ドラフト１位で巨人入団。通算１０７４試合で打率２割７分７厘、２４８本塁打、７１７打点。ベストナイン２度、本塁打王３度、打点王２度。２３年ＷＢＣ日本代表。１８６センチ、１００キロ。右投右打。昨季年俸５億４０００万円（推定）。