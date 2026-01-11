ワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「プレーヤーズ・チャンピオンシップ」（１０日＝日本時間１１日）で、２０２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）がタイブレークで姿を消した。

１次リーグを通算成績３勝２敗を終え、準々決勝進出を懸けたプレーオフでスウェーデンチームに１―９で敗戦。第１エンド（Ｅ）に１点を先制するも、第２Ｅに２点を奪われる。第３Ｅには２点、第４Ｅにも４点をスチールされるなど、苦しい戦いを強いられた。

ＬＳは２６年ミラノ・コルティナ五輪の出場を逃すも、同年世界選手権の出場を目指して試合を重ねている。１月２８日までのワールドカーリングチームランキング（ＷＴＲ）の対象大会で獲得したポイントのうち、上位８大会分のポイントの合計値で最上位のチームが代表に決まる。スキップ・藤沢五月は「９月の代表決定戦で負けたことにも必ず意味がある。それをしっかり受け止めて今季戦いたい」と決意を述べていた。

ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは通算成績２勝３敗、中部電力は通算成績２勝３敗、北海道銀行は通算成績１勝４敗に終わり、１次リーグ敗退に終わった。