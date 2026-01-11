ENHYPEN、「ゴールデンディスクアワード」で6年連続受賞！カリスマ性溢れるステージも話題

ボーイズグループENHYPENが、K-POP授賞式「ゴールデンディスクアワード」で6年連続受賞に成功し、安定した人気を証明した。

去る1月10日、ENHYPENは台湾・台北ドームで開催された「第40回ゴールデンディスクアワード」で、6thミニアルバム『DESIRE：UNLEASH』でアルバム部門本賞を受賞した。

これで、彼らは2021年のデビューから約40日後に同授賞式で新人賞受賞以来、2022〜2026年まで毎年アルバムの本賞トロフィーを手に入れる記録を打ち立てた。

ENHYPENは、「意義深い賞をいただくことができ、本当に嬉しい。すべてのアルバムで最善を尽くす姿をお見せする」として、「1月16日に新しいアルバム『THE SIN：VANISH』がリリースされるので、たくさんの関心をお願いする」と伝えた。

（写真＝BELIFT LAB）ENHYPEN

続けて、彼らは「2026年が始まった。皆に健康で幸せな1年を過ごしてほしい」と付け加えた。

この日、ENHYPENはダークなカリスマ性を露わにした3曲のステージを通じて、“パフォーマンスキング”の真価を発揮した。

彼らは、都会的で妖艶な魅力を盛り込んだ『DESIRE：UNLEASH』のタイトル曲『Bad Desire（With or Without You）』と濃いHIPHOPの感性を表現したリパッケージアルバム『ROMANCE：UNTOLD-daydream』の収録曲『Daydream』を歌いながら、圧倒的な“ステージ支配力”を示した。

ダンスブレイクでは、追撃戦をパフォーマンスで表現し、没入感を加えた。ニキのカリスマ性溢れる登場を皮切りに、隠れ家と逃走を形象化した振り付け、アクションシーンを彷彿とさせるソヌとジェイのペアダンスなどが、緊迫した雰囲気を醸し出した。

（写真＝BELIFT LAB）ENHYPEN

また、続く『DESIRE：UNLEASH』の収録曲『Outside』で、彼らはパワフルなダンスと躍動感のあるラップ、そしてエネルギッシュなギャングボーカルまで、多彩な要素でステージを埋め尽くした。

なお、ENHYPENは来る1月16日14時、7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』をリリース予定だ。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。