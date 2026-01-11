²¬ËÜÏÂ¿¿¡ÈºÇ¹â¤Î½ª¤¨Êý¡É¤Ï¡©¡Ö¤Ï¤è¤¦¼¤á¤í¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¡Ä¡×µ¼Ô¥¯¥é¥Ö²ñ¸«¤Ç¤â¾Ð¤¤Í¶¤¦
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤¬Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢1977Ç¯¤Ë756¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿²¦Äç¼£°ÊÍè¡¢49Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤Ç30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë²¬ËÜ¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¸åÈ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢20¡Á30ºÐ¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç°ìÀþ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÆü¤òÂç»ö¤Ë¡¢¸å²ù¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÈºÇ¹â¤Î½ª¤¨Êý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Æ¼¤á¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤Ï¤è¤¦¼¤á¤í¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¤É¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¤·¤Ð¤é¤¯»×°Æ¡£¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡ÖÉÊ¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¸«¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¥Ö·³¤È4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¡Ê·èÄê»þÌó94²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö7¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢º£·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï¡ÖHello¡¡everyone¡¤¡¡my¡¡name¡¡is¡¡Kazuma¡¡Okamoto¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¡ÖËÍ¤ÎÌ¼¤Ë30µåÃÄ¤Î¥í¥´¤ò¸«¤»¤¿»þ¡¢ºÇ½é¤Ë¡È¤³¤ì¤¬²Ä°¦¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡×¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀ¤³¦°ì»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¥¦¥¤¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¼õ¤±Åú¤¨¤ÇÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£