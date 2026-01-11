7日に都内で結婚会見を開いたSKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が11日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演し、結婚を改めて報告。結婚後、夫婦そろって全国ネットの番組に出演するのはこれが初めて。

番組冒頭、白いカーディガンを着た松井と赤いニットを着た辻本が“紅白コーデ”でそろって登場。ライブでかかとを骨折したという辻本は松葉づえを持っていた。共演者からは拍手で迎えられた。

司会の和田アキ子からは花束のプレゼント。和田は「普通、今結婚したらネット上で発表してその後何もないのに…こんなご夫婦そろって生で出ていただくなんて」と喜んだ。

松井は「うれしい！夢だったね」と目を輝かせ、辻も「夢だったんです、本当に。僕もロケにも出させていただきましたし」と笑顔を見せた。

2人の結婚は元日付のスポニチ本紙が報道。2人は2014年に出会い、数年後に再会してキャンプを通じて急接近。約3年の交際を経て昨年11月26日に辻本がプロポーズ、結婚を決めた。婚姻届は7日、松井の地元・春日井市に提出した。