巨人からポスティングシステムでブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が11日、都内の日本記者クラブで会見を行った。巨人の現役選手が同クラブで会見を行うのは、1977年の王貞治以来、49年ぶり2人目となった。

スーツ姿で会見場に現れた岡本はメジャー挑戦について「リーグは違いますが、対戦してきた後輩やそういう選手達が米国に行って活躍する中で気持ち強くなりましたし、環境が変わると思いうので不安はありますが、その中で活躍したいし、頑張りたいと思っています」と抱負を口にした。

岡本はブ軍と4年総額6000万ドル（決定時約94億2000万円）で契約。背番号は「7」に決まり、今月6日（日本時間7日）にはトロントのロジャーズ・センターで入団会見を行った。会見の第一声は「Hello everyone， my name is Kazuma Okamoto」と英語でスピーチ。

「僕の娘に30球団のロゴを見せた時、最初に“これが可愛い”と言って選んだのがブルージェイズでした」。ユニホームについても「世界一似合っているんじゃないかな」と笑顔で話すなど、ウイットに富んだ受け答えで地元メディアの心をつかんでいた。

岡本が高卒新人だった2015年9月26日のヤクルト戦（東京D）でプロ初のお立ち台に上がった際に発した「初めまして。奈良県から来ましたジョニー・デップで〜す」と発したことが、現在でも日米で話題に上ることがある。「ジョニー・デップと言ったことは僕の中では恥ずかしいことなので、あんまり堀り起こしていただかない方がいいとずっと思っていました。テレビ出て、チャンネル変えるくらい恥ずかしいです」と照れ笑い。

周囲に爆笑を呼んだトロントでの会見については「僕、英語が分からないので言っていたのかいないのか、分からないので後から知ったんですが。アメリカンジョークも分からないですし、僕、人笑わそうと思って発言していないので、これを変えずにやっていきたい」と狙っているものではなく“天然”を強調していた。